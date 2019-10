Memo del Bosque vuelve a enfrentar el cáncer, le regresó

Memo del Bosque se encuentra enfrentando una nueva batalla y es que después de que se diera a conocer que habría librado el cáncer que padecía al parecer le volvió por lo que decidió enfrentarlo con todo.

Una foto en sus redes sociales fue la encargada de dar a conocer que el productor está más unido que nunca con su familia, pues se le ve con sus hijos y mandó un mensaje esperanzador a todos lo que han apoyado su proceso e incluso dijo que la batalla no se termina hasta que él lo decida.

Mientras no suene la campana, la batalla aún no termina. Bendiciones a todas las personas que al igual que yo, pasan momentos difíciles en alguna enfermedad. ANIMO y a luchar con toda la FE en DIOS. Que tu corazón nunca pare de creer. El amor de la familia, la fuerza que me hace ser guerrero en esta lucha, escribió Memo del Bosque.

Por su parte amigos del espectáculo le dieron su like el cual alcanzó más de cinco mil y le dedicaron bellas palabras de fortaleza.

"Wooow que gran bendición saber de ti querido amigo, eres un gran ejemplo de fortaleza y lucha", "Eres grande ! Estamos contigo en oraciones ! Bendiciones", "Dios y la familia así es como es y de lo que se trata la vida, se te quiere Memo", le escribieron sus amigos y fans.

Recordemos que su esposa Vica Andrade se ha mantenido alejada de la prensa pues está llevando el tratamiento del padre de sus hijos muy en privado y es que siempre han tratado de llevar su vida privada alejada de las cámaras.

Cabe mencionar que Memo del Bosque es creador de varias producciones importantes en la pantalla chica y ha participado con un sin fin de famosos entre ellos Adrián Uribe, Omar Chaparro y Sheyla Tadeo.