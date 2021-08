México.- Lyn May sigue dando mucho de qué hablar, luego de asegurar que estaba embarazada a sus 68 años y revelar que fue para desviar toda la atención hacia otro tema y olvidarse de la Covid-19, muchos recuerdan algunos de sus más épicos momentos.

En más de una ocasión la estrella mexicana de ascendencia china ha hecho reír al público con sus ocurrencias, pero en una ocasión lo que le sucedió fue inesperado y la dejó en vergüenza durante una de sus actuaciones.

Resulta que en el año 2017 la aclamada vedette se presentó en el popular programa de variedades Venga la Alegría, de Azteca Uno, y perdió parte de su vestuario mientras deleitaba a los presentes y televidentes con sus más atrevidos pasos.

Liliana Mendiola Mayanes, más conocida como Lyn May, estaba bailando frente a las cámaras cuando en pleno show se le cayó la peluca y todo quedó grabado, pero su profesionalismo pudo más y decidió continuar con lo suyo.

En un breve video que circula por la Internet se puede ver el momento exacto en el que está bailando en un body color rojo con aplicaciones de pedrería cuando de repente, en un paso atrevido, la peluca se le cae y deja al descubierto que no es en realidad su cabello el que presume.

¡Memorable! El día que a Lyn May se le cayó la peluca en Venga la Alegría

A pesar de los intentos, Lyn May no pudo enmendar lo sucedido y lo que hizo fue intentar cubrir su error ocultando el postizo detrás de su falda y prefirió abrir su vestido para cubrirlo, pero esto no le resultó, ya que también dejó a descubierto su ropa interior, que no iba a juego con el vestuario.

Este momento quedó televisado y será por siempre recordado como uno de los momentos graciosos de la vida de Lyn May, que luego tomó a gracia, pues siempre ha dejado en claro que es una mujer que sabe reírse de sus tragedias y accidentes.