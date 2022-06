Meño Segovia “Brilla” con su nuevo tema musical

Si alguien sabe lo es trabajar día a día para lograr el éxito con el que cuenta hoy en día, es el cantante Meño Segovia, quien se encuentra promocionando su nuevo sencillo de nombre “Brilla”.

El nacido en Michoacán compartió la emoción del lanzamiento de su nuevo tema musical, el cual se estrenó el pasado 3 de junio en todas las plataformas digitales. La producción se convierte en el cuarto sencillo bajo el sello de Remex Music, disquera de la que es parte actualmente.

¿De qué trata Billa?

José Manuel Segovia nombre de pila del cantante, dijo que su actual melodía es un corrido que cuenta la historia de una persona que después de trabajar mucho logra tener a manos llenas lo que antes no, sin embargo, como las envidias no faltan, enseguida es criticado por lo que ahora posé, pero no hace caso a los señalamientos y sigue brillando con su éxito. El tema compuesto por él. Meño dejó claro que no es el típico corrido dedicado a un personaje relacionado con el narco, más bien es una letra enfocada a una persona que por sus esfuerzos logró tener riquezas.

El intérprete estuvo en las instalaciones de periódico El Debate.

Es un corridito algo acelerado, pero limpio totalmente sin dedicatoria a ningún personaje y simplemente te va a sacar unas buenas ganas de pistear. No trato de meterme en esos terrenos. No digo que no lo voy hacer (cantar corridos alterados) pero no lo he hecho”, expresó el también compositor, quien tubo gira de medios promocionando la producción musical en Mazatlán.

Meño Segovia también habló de las canciones que ha compuesto para los cantantes Luis Alfonso Partida “El Yaki”, en colaboración con Luis Ángel “El Flaco”, la cual se llama Grandes liga; con Luis Antonio López “El Mimoso” un corrido más que se titula Pronto y con La Séptima Banda se estrenó Bucanistas llegan.

Colaboraciones musicales

Como viene ocurriendo en los últimos años en donde artistas realizan colaboraciones el originario de Michoacán también pretende hacer mancuerna con sus colegas y con quien pretende unirse para hacer un tema es con el cantante Leandro Ríos y con La Trakaloso de Monterrey, los cuales pertenece a la misma disquera.

El cantante también adelantó que en los próximos meses se estrenarán variaos canciones de su autoría en voces de cantantes como El Mimoso, Leandro Ríos, Dareyes de la Sierra, con Chuy Lizárraga y Elsa Ríos, situación que lo tiene contento por que artistas como ellos se interesan en sus composiciones.