Mensaje de Kang Tae Oh, actor de "Woo, una abogada extraordinaria", antes de ir al servicio militar

El actor y cantante surcoreano Kang Tae Oh, de 28 años de edad, en las próximas semanas se enlistará al servicio militar obligatorio. En una entrevista para la revista GQ Korea, el protagonista del exitoso K-Drama "Woo, una abogada extraordinaria" (donde interpreta a Lee Joon Ho), envió un mensaje muy especial a sus fans, pidiéndoles que no lo olvidarán durante el tiempo que estará cumpliendo con su deber.

De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución de Corea del Sur, "todos los ciudadanos tendrán el deber de la defensa nacional en las condiciones prescritas por la ley". Es por esto, que todos los hombres entre 18 y 28 años de edad, deben llevar a cabo un año y medio de servicio militar obligatorio.

Cabe mencionar que solo las personas destacadas en el medio artístico cultural de Corea del Sur, pueden aplazar su enlistamiento hasta los 30 años de edad, modificación que se hizo a la Ley del Servicio Militar de Corea del Sur, en diciembre de 2020.

Así como ha sido el caso de muchos cantantes y actores, se ha llegado el momento de que Kang Tae Oh, parta al servicio militar. En una sesión de preguntas y respuestas para GQ Korea, envió un mensaje de despedida que ha conmovido a sus seguidores.

Como un hombre coreano, tengo un deber que cumplir, prometo volver con una mente y cuerpo saludable, no me olviden hasta entonces, yo tampoco les olvidaré. Volveré con un look más maduro y nuevo, por favor esperen por mí.

¿Cuándo se enlistará al servicio militar Kang Tae Oh? A través de un comunicado, la agencia que representa a la estrella de los K-Dramas, informó que el actor, originario de Busan, Corea del Sur, partiría a finales de agosto o mediados de septiembre, luego de finalizar con las grabaciones del drama "Woo, una abogada extraordinaria".

"Te extrañaré demasiado", "lo acabo de descubrir y ya le tengo decir adiós", "es una lástima que tenga que ir, justo en su mejor momento", "se me va otro amor al servicio militar" y muchos más, son los comentarios en Twitter, de parte de sus fans.

Kang Tae Oh ha protagonizado otros exitosos dramas como "Forever Young", "Mi primer amor de verdad", "The tale of Nokdu" y "El amor es la meta".

Te recomendamos leer:

En la entrevista para GQ Korea, comentó que cuando estaba en la primaria y se unió al club de teatro, supo que quería ser actor. "Estar en el escenario era emocionante, escuchar a la audiencia aplaudir, se sentía agradable y me gustó estar bajo las luces, así que pensé en el trabajo de actuar ahí. Creo que ahí empecé a soñar con ser actor".