Luis Gerardo Méndez aplaude la salida de Enrique Peña Nieto

El sexenio de Enrique Peña Nieto terminó. Varios famosos han manifestado su alegría tras terminar su mandato, entre ellos, el actor mexicano Luis Gerardo Méndez quien además, deseo mucha suerte al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, el actor Luis Gerardo Méndez calificó al ex Presidente de México Enrique Peña Nieto, como el más incompetente.

"Por el bien de México, mucha suerte López Obrador y equipo. Todos vamos arriba de esa bicicleta. Así piénsenos siempre", comentó Luis Gerardo Méndez en su tuit.

En la parte final de su publicación, el actor Luis Gerardo Méndez, hace referencia al ciclista que logró acercarse a Andrés Manuel López Obrador, cuando iba en su auto camino al Congreso de la Unión a tomar protesta como Presidente de México.

"Tú no tienes derecho a fallarnos”, le dijo el ciclista a López Obrador. En su toma de protesta, el Presidente de México manifestó:

Ahora que venía para acá se me emparejó un joven en bicicleta y me dijo: ‘tú no tienes derecho a fallarnos’; y ese es el compromiso que tengo con el pueblo, no tengo derecho a fallar.