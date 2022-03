"Mentiras, nada más": el actor Jorge Reynoso se defiende de acusaciones de abuso contra menores

México. El actor mexicano Jorge Reynoso se defiende de acusaciones en su contra respecto a abuso contra menores. En reciente encuentro con medios de comunicación en CDMX, él dice cómo se encuentra tras enfrentar tales señalamientos.

En varios portales de noticias se comparte que Jorge Reynoso charló brevemente con medios y dijo cómo va su caso respecto a las denuncias que tiene en USA, supuestamente por haber cometido abuso en contra de menores de edad.

“Injusticia hermanos, mentiras nada más, pero pronto lo vamos a aclarar, eso lo vamos a hacer en corto, no se los puedo comentar, me encantaría decírselos ahorita, pero es mi defensa, cuando yo sepa algo haremos una rueda de prensa y les aviso”.

Meses atrás, Reynoso, quien tiene 64 años de edad y es originario de Aguascalientes, México, tuvo que pagar una fianza de unos 250 mil dólares para enfrentar su proceso en libertad, y lamenta estar envuelto en tales hechos de los que se presume inocente.

También el actor lamenta que muchas personas se hayan alejado de su vida, pero es de las personas que piensan que por algo suceden las cosas y estos hechos sirven para darse cuenta de quiénes son realmente las personas con que se puede contar.

“Es muy bueno, porque te sacude, se quedan los que se tienen que quedar, los que decían que eran tus amigos ya no están, los que decían que eran tu familia tampoco, pero los que no eran tus amigos ahora lo son."

Jorge Reynoso. Foto de Instagram

Jorge reconoce que durante esta difícil etapa de su vida personal se ha refugiado en la palabra de Dios, y le ha servido bastante para reflexionar y crecer como ser humano.

"Dios me da fortaleza y el es juez de jueces, es el que va a poner las cosas en claro muy pronto. Yo soy cristiano, entonces lo vemos como un proceso, dice la escritura que te tienen que pasar por fuego para llegar a otro nivel, yo lo creo."

Por ahora el señor Reynoso se mantiene fuera del mundo del espectáculo y no le interesa retomarlo, dijo también: "Me retiré hace 15 años, me retiré con un Récord Guinness de películas, me retiré bien, puse otros negocios en Estados Unidos, pero si retomo, retomaría las series, soy productor también, pero ya estamos muy viejos para eso”.

Jorge Reynoso es hermano del también actor Sergio Reynoso y según información en su biografía, debutó en el cine en la películas Los Hijos de Sánchez al lado de actores como Anthony Quinn y Katy Jurado, y filmó decenas de películas principalmente entre los años 80 y 90, entre ellas Un Mojado Encabronado, Dos Plebes, Chavos Banda y Bosque de Muerte.