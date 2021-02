"Merecen castigo": Itatí Cantoral pide cárcel a responsables de maltrato a abuela de Thalía y Laura Zapata

Itatí Cantoral, quien hace años actuó junto a Thalía en ‘María la del Barrio’, se solidarizó con su amiga y ex compañera, al igual que con Laura Zapata, al pedir cárcel para los responsables del presunto maltrato a Eva Mange, abuela de las dos actrices.

Hacía un mes que se reportaba la salud de doña Eva Mange iba en declive. Al parecer, personal de la residencia de adultos mayores donde se encontraba habían sido negligentes y violentos con los ancianos que se encuentran en el lugar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras la denuncia por parte de Laura Zapata, el asilo fue clausurado. Ahora, la actriz Itatí Cantoral pide que los responsables reciban consecuencias, y pide la cárcel para ellos.

Ante el escándalo desatado por los supuestos maltratos a Eva Mange, abuela de Laura Zapata y Thalía, la actriz Itatí Cantoral comentó su disgusto ante la noticia, a la vez que aplaude que las dos hermanas se hayan unido para ver por la salud de la señora.

Itatí Cantoral mantiene una gran amistad con Thalía, desde que ambas habían actuado en ‘María la del Barrio’, donde la cantante era la protagonista, y la actriz la villana principal. Es evidente que la rivalidad se quedó en la pantalla, pues las dos se han mantenido en comunicación, e incluso hace poco se unieron para un divertido video que trajo nostalgia a los televidentes de la telenovela.

Leer más: Thalía e Itatí Cantoral recrean con humor el video de la niña del pastel

Ahora, Itatí Cantoral se solidariza con Thalía y con su hermana Laura Zapata. En el pasado, las dos hermanas habían estado fuertemente peleadas, aunque hicieron las paces para ver por la salud de Eva Mange, a quien hace un año festejaron juntas su cumpleaños número 102.

Itatí Cantoral, en un encuentro con medias de comunicación, señaló que los doctores y cuidadoras responsables del maltrato a Eva Mange debe recibir el peso de la justicia, y hasta pidió cárcel para ellos.

“Cualquier persona adulta tiene que tener un buen trato”, dijo. “Los bebés y los ancianos son iguales porque es gente que está en desventaja, que son seres vulnerables, entonces si tú tienes un empleo donde te dedicas a cuidarlos hazlo con amor”.

Te puede interesar: La vez que Thalía se enojó con Itatí Cantoral por que le dieron más dinero que a ella

En referencia particularmente a la enfermera encargada de cuidar a la señora, Itatí Cantoral señaló que esta se le debería retirar su cédula, y que reciba un castigo por todo el maltrato que cometió hacia Eva Mange.

“Por supuesto que merece un castigo, y que le quiten la cédula de seguir practicando como enfermera”.

Aprovechó también para enviar un contundente mensaje a las personas que se dedican al cuidado de ancianos y de niños, señalando que es una labor que requiere total entrega y que requiere de mucha responsabilidad.

“Hay que ser honestos con la vida, si a ti no te gusta cuidar niños, o no tienes paciencia para tratar con la gente mayor dedícate a otra cosa (…) Si cobras un sueldo lo tienes que hacer bien, si no, es negligencia , y seguramente vas a terminar en la cárcel ”.

Itatí Cantoral señaló que, entre todas las desgracias y el maltrato que Eva Mange recibió, se puede rescatar algo bueno, que es el que Thalía y Laura Zapata se hayan unido para cuidar de ella, algo que la madre de ellas, Yolanda Mange, hubiera querido.

Suscríbete aquí a Disney Plus