Merle Uribe recibe disculpa pública de su hijo, tras agredirla física y psicológicamente

México. Héctor Tapia, hijo de la actriz Merle Uribe, ya le ofreció una disculpa pública por el daño psicológico que le causó y luego de la denuncia que ella hizo respecto a él por violencia.

En conferencia de prensa en Ciudad de México, Tapia expresó su arrepentimiento por haber actuado mal antes su señora madre, quien tomó la decisión de denunciarlo ante las autoridades.

En distintos portales de noticias se hace público que Tapia tendrá que pagar las terapias de su mamá, además no se lo podrá acercar durante diez meses.

Merle Uribe demandó penalmente hace tres años a su propio hijo por violencia intrafamiliar y ahora él convocó a una conferencia de prensa para ofrecer una disculpa pública a su madre y exponer los acuerdo a los que llegó con ella.

Carlos Daza, el abogado de Héctor, mencionó que este no podrá acercarse a su mamá durante unos diez meses y tampoco ambos no podrán tener comunicación alguna, esto se decidió el pasado 20 de mayo durante una audiencia.

Durante 2018, la exvedette ofreció entrevistas a varios programas de radio y televisión, entre ellos Todo para la Mujer y comentó que su hijo la golpeó y le rompió los dedos de su mano.

Me aventó del elevador, me empujó en el segundo piso y me caí. Cada día los golpes son más y cualquier día me arroja por las escaleras.”