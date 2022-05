Merle Uribe revela secretos muy personales que Vicente Fernández le confesó en su romance

Merle Uribe quien siempre ha dicho que mantuvo un romance con Vicente Fernández cuando él ya estaba casado y todo mundo lo sabía, volvió a dar algunos detalles de lo que fue su relación, pero lejos de esa historia prohibida declaró otros secretos que le confesó el cantante sobre su vida privada.

Y es que Merle Uribe confesó que no saldría en la segunda temporada de la bioserie El Último Rey, pues así lo escuchó por parte de Juan Osorio, por lo que ella se sintió feliz, pues asegura que la historia está desprestigiando a la familia Fernández en todos los sentidos, pero eso no fue todo lo que reveló.

Resulta que Vicente Fernández, supuestamente, le dijo a Merle Uribe que, en efecto, él le dio cuatro millones de dólares a Rodrigo para que desapareciera de su vida, pues cuando se dio a conocer lo de la supuesta prueba de ADN la cual salió negativa el líder de la dinastía tuvo con ella, decidió mejor que ya no lo quería en su vida, por lo cual les ofreció dicha cantidad.

Vicente estaba muy sentido, primero porque le había sartado un hijo, segundo porque el muchacho tú lo sabes a los 18 años, cuando cumplió 18 años fue y lo demandó a Vicente casi le estaban embargando el rancho entonces eso no se hace", dijo Merle Uribe para el programa De Primera Mano.

Por si fuera poco le preguntaron a Merle Uribe si de verdad estaba indignada por todo lo que se ha dicho de la familia en la serie, pero también le comentaron si ella de alguna otra forma no los lastimó cuando ella le dijo a todo mundo que fue pareja de Vicente Fernández durante un largo tiempo.

"Yo no lo creo porque yo sé que la señora Cuquita lo sabía, o sea, yo lo sé, que lo sabía y la familia lo sabía bueno, Vicente iba con nosotros a los palenques, tú crees que no sabía y se daba cuenta o sea la verdad no creo que haya sido una novedad para ellos", dijo Merle Uribe sobre su romance.