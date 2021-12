Merle Uribe tachada de colgarse de la muerte de Vicente Fernández: Ella se defiende

La actriz Merle Uribe ha sido muy criticada en redes sociales debido a todo lo que ha compartido desde la muerte de Vicente Fernández y es que los internautas la acusan de colgarse del penoso momento por lo que ha tenido que enfrentarse a los haters quienes le han dicho de todo.

Y es que la actriz mexicana compartió no solo que tuvo un romance con Vicente Fernández, sino las películas y palenques que hicieron juntos hace varios años, tras dichas publicaciones algunos internautas le pidieron respeto, pero ella se defendió asegurando que el Charro de Huentitán fue una parte muy importante en su vida.

"En estos momentos de crítica es el momento de decir que yo seguiré publicando mi vida porque es mía, los fotos y mi trayectoria de más de 40 años es muy fácil al que no le guste que no me siga y si Vicente Fernández formó parte de mi vida no tengo por qué ocultarlo, ya que él lo confirmó ante todos los medios", comentó Merle Uribe en Instagram.

Cómo era de esperarse hay quienes la siguieron atacando, mientras que otros la apoyaron pues están de acuerdo en que la red personal es de ella, además de que el fallecido cantante también habló del romance que tuvo con la famosa.

"Eres una estrella , eso ni dudarlo Merle, desde siempre he seguido tu carrera y tu belleza, tengo revistas, portadas, posters, porque siempre has sido de mis artistas preferidas", "No hagas caso a las críticas...es gente que no conoce.. de cine o solo por envidia", escriben las redes.

Para quienes no lo saben Merle Uribe dijo en algunas entrevistas que al principio su amor con el cantante mexicano era secreto a voces, pero cuando su madre se enteró de la relación se molestó demasiado pues la señora quería mucho al también actor, por lo que fue decepcionada por los dos.

Le dedicó canción

Cabe mencionar que tras la muerte de Vicente Fernández varios medios se acercaron a la actriz para que contara anécdotas sobre él, por lo cual agradeció que la hayan tomado en cuenta, incluso confesó que el tema Las Llaves de Mi Alma se lo dedicó a ella.

