Meryl Streep, los 10 personajes más recordados de su carrera actoral

Meryl Streep interpreta a la primera editora de periódicos de Estados Unidos, quien fue editora de The Washington Post en la década de los 70's. Ante un encubrimiento que abarca a cuatro presidentes de USA, se lleva a cabo una batalla sin precedentes entre la prensa y el gobierno.

En este musical inspirado en las canciones de ABBA, Meryl Streep demuestra que no solo actúa muy bien, sino también canta y baila .

La actriz estadounidense da vida a una mujer solitaria que no está contenta con su existencia convencional y que, para su propia sorpresa, cae en un affair como un esfuerzo por remediar el vacío de su vida.

Francisco Inzunza

