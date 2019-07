Meryl Streep recibirá un galardón en Festival de Cine de Toronto

Meryl Streep será el primer receptor de un premio de actuación otorgado como parte del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Los organizadores del festival anunciaron el viernes que Streep recibirá el premio inaugural TIFF Tribute Actor Award durante una gala benéfica el 9 de febrero. La deslumbrante recaudación de fondos apoyará los esfuerzos del festival durante todo el año para promover las películas y los principales creadores de la industria.

La actriz es la actriz más nominada en la historia de los premios de la Academia y ha ganado el Oscar tres veces.

El premio está separado de los honores otorgados en las películas que se muestran en el festival de septiembre. El Premio People´s Choice se convierte con frecuencia en un candidato a la mejor película del Oscar.

Streep protagoniza la próxima película de los Papeles de Panamá de Steven Soderbergh "La lavandería" con Gary Oldman y Antonio Banderas. La película tendrá su estreno norteamericano en TIFF.

Por si fuera poco otras celebridades que tendrá popularidad en el festival por sus presentaciones son Jennifer Lopez, Cardi B y Tom Hanks quienes apostaron todo su talento en estos nuevos proyectos pues no es para menos ya que teníamos buen tiempo sin verlos en la pantalla grande a excepción de la intérprete de I like it quien debutará como actriz.

Por su parte JLo encarnará próximamente a la narcotraficante, Griselda Blanco, en el nuevo filme titulado Godmother donde la cantante también podría debutar como productora, ya que recordemos que los mejores papeles de la artista son cuando los hace de latina pues derrocha sensualidad y pasión dejando un buen sabor de boca al público.

Uno de los papeles más recordados de Lopez fue cuando interpretó a la fallecida cantante Selena quien fue asesinada hace varios años por su asistente Yolanda Saldívar.

