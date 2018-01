Meryl Streep tiene un pasado agridulce con Dustin Hoffman

Meryl Streep fue una de las mujeres que afirmó no saber nada sobre los comportamientos inapropiados de Harvey Weinstein.

Foto: AP

Cuando las primeras mujeres contaron sus casos el pasado mes de octubre, la oscarizada actriz dejó claro que ella no era una de las víctimas y señaló que no tenía constancia sobre los acosos sexuales ni sobre los acuerdos financieros del productor para silenciar a las mujeres.

De esta manera, Meryl Streep se alejaba de la ola de acusaciones que han tambaleado la industria de Hollywood en los últimos meses y que ha puesto en el punto de mira unos comportamientos que están lejos de ser algo aislado.

Foto: AP

Sin embargo, Meryl Streep sí tenía algo que contar y parece haber estado esperando el momento adecuado para sacarlo a la luz.

La escritora Anna Graham Hunter abrió la veda y lanzó la primera acusación contra Dustin Hoffman. A partir de ahí, otras mujeres han explicado cómo fueron víctimas de los comportamientos del famoso actor, que van desde tocamientos sin su consentimiento hasta agresiones sexuales.

Meryl Streep se convirtió, en ese momento, en una de las mujeres denunciantes contra Hoffman y explicó que cuando conoció al actor, este le puso una mano en su pecho. "Qué cerdo tan detestable", pensó la actriz en ese momento.

Justo después de este primer encuentro, los dos empezaron a trabajar juntos en la película que le dio el primer Oscar como Mejor Actriz de Reparto a Meryl Streep, Kramer vs. Kramer. Además del galardón, la actriz se llevó consigo un recuerdo agridulce por la relación que tuvo con Hoffman en el rodaje.

Foto: AP

En una entrevista con The New York Times con motivo del estreno de su última película The Post, Meryl Streep ha explicado cómo el comportamiento de su compañero fue mucho más allá de un toqueteo y, sin previo aviso, la abofeteó en una de las escenas de la película.

"Esta fue mi primera película, y fue mi primera toma en mi primera película, y él me abofeteó. Y lo ves en la película. Se sobrepasó".

Foto: AP

La actriz explicó que, como actor, tienes que sentirte libre en las escenas y que, en algunas ocasiones, puedes lastimar sin querer a un compañero de rodaje. En estos casos, puede llegar a ser comprensible, aunque el caso de Hoffman fue algo muy diferente según relató Meryl Streep. Kramer vs. Kramer se estrenó en 1979 y, en 2017, parece ser que esta situaciones pueden empezar a cambiar.

“Esas cosas están siendo corregidas en este momento. Y no son políticamente correctas. Serán arregladas, porque la gente ya no lo aceptará más. Eso es algo bueno”.

Foto: AP

El rodaje de la película fue algo duro para la actriz más allá de la bofetada. Las agresiones físicas no fueron un caso aislado y en el rodaje de la misma película, Hoffman tiró de forma inesperada un oso de vino contra la pared mientras estaban rodando. Meryl Streep acabó con fragmentos de vidrio en el cabello.

En otra ocasión, Dustin Hoffman se burló de la muerte de la pareja de Streep, John Cazale, para provocar una reacción determinada ante la cámara. El actor acabó disculpándose por su comportamiento.

Foto: AP

Las declaraciones de Meryl Streep no solamente han puesto de relieve sus experiencias con Hoffman. La actriz ha explicado también que fue víctima de acoso por parte de otros hombres en la industria del cine, aunque no dio más detalles al respecto.

"He experimentado cosas, sobre todo cuando era joven y bonita, pero en el pasado, cuando todo el mundo estaba consumiendo cocaína, había un montón de comportamiento que era inexcusable. Pero ahora que la gente es mayor y más sobria, tiene que haber perdón, y así me siento al respecto".

Foto: AP

Finalmente, Meryl Streep destacó que hay que encontrar la manera de trabajar que sea más adecuada para todos y en la que reine el respeto.