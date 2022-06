Mes del orgullo: Danna Paola encabezará el Pride en la CDMX

No sólo Danna Paola estará presente al lado de TikTok , también compartirá espacios con Mario Bautista, otro de los cantantes juveniles del momento. Entre los artistas presentes se encuentran Johnny Caz, Paty Cantú, Esteman, Nick Bolt, Leon Leiden, Samo, Flor Amargo, Romi Marcos, Gia Gunn, Christian Chávez y Joaquín Bondoni.

"TikTok Latinoamérica, nos vemos este sábado, ya lo voy a decir, ya lo puedo anunciar, pues voy a estar el sábado en el PRIDE, sorpresa, con obviamente mi familia de TikTok, qué emoción, me muero de emoción, ya no les puedo decir más, ya falta poquito, ya lo dije, nos vemos el sábado", compartió Danna Paola a través de sus redes sociales.

La artista de 27 años de edad confirmó a través de sus redes sociales que encabezará el Pride en CDMX formando parte del auto alegórico de TikTok , la plataforma del momento. "Me muero de emoción", señaló.

