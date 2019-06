Mexicana Universal destituye a Miss Jalisco por incumplida

Mexicana Universal decidió destituir de su titulo a la señorita Dorothy Nathaly Sutherland Barragan, originaria de Jalisco por no respetar las reglas que le puso la organización como presentarse en algunos eventos por lo que rompió el contrato que se le estableció.

En redes sociales circula un comunicado donde dieron a conocer la destitución de la mujer, por lo que Sofía Aragón entrará en su lugar para terminar con os compromisos que dejó su colega.

"Por medio de la presente hacemos del conocimiento público que a partir de esta fecha 07 de junio del 2019, con carácter retroactivo al 02 de junio del presente, la Srita. Dorothy Nathaly Sutherland Barragan queda despojada del título Mexicana Universal Jalisco 2018, (que obtuvo el día 14 de noviembre del 2018), por el incumplimiento de contrato sostenido con esta organización", dice al principio del párrafo.

Nombrado oficialmente a la srita. Sofía Aragón Torres como Mexicana Universal Jalisco 2018.

Y a la Srita Michel López Sosa como nuestra representante de Mexicana Universal Jalisco 2019. Dándole la oportunidad como ella lo merece, de prepararse todo un año para representar dignamente a nuestro estado.

"Sabemos que muchos de ustedes tienen inquietudes de las faltas cometidas por nuestra anterior representante, no queremos caer en la dinámica que se viene presentando por lo que esclarecemos algunas de las violaciones que se presentaron al convenio, como son; el no acatar y no asistir a los eventos a los que se comprometió como lo fue el 07 de diciembre en la VII Copa de Polo de la Riviera lo cual trajo a esta organización no solo sanciones económicas sino también problemas de imagen y seriedad hacia la misma. De igual manera no se presentó a llamados confirmados como sus fotografías oficiales y compromisos con algunos de nuestros patrocinadores por ejemplo Main Bauty Salón, Coco y menta Bikinis y Dentauro. Así como materiales solicitados por la organización nacional no cumpliendo con su entrega en tiempo y forma", dice parte del comunicado.

"El manejo de buenos modales e imagen pública como lo mostró en la falta de respeto hacia sus followers en redes, videos con contenidos no propios de una reina de belleza. No avisar d su agenda particular, viajes, invitaciones etc a la coordinación estatal. Llegar a su concentración (hotel) acompañada por su novio pidiendo habitación para ambos cuando se le indico desde el principio que era una concentración para prepararse rumbo a la final y requería de toda la seriedad como los cánones de la organización lo dicta", dice en el mensaje.