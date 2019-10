México aún no ha recibido pedido de traslado de José José

El consulado de México en Miami dijo que aún no ha recibido un pedido formal de los familiares de José José, para trasladar el cuerpo o las cenizas del cantante. “No tenemos fecha para el traslado”, expresó a la AP Jessica Cascante, cónsul de asuntos políticos y prensa de México en Miami.

Estamos en espera de que la familia nos notifique y haga los trámites correspondientes en el consulado.

Los restos del ícono de la música romántica, José José, fueron velados en dos eventos separados: el viernes, en una ceremonia privada realizada en una casa funeraria donde su cuerpo embalsamado pudo ser despedido por amigos, familiares y un puñado de artistas; y el domingo en un funeral público al que acudieron varios cientos de admiradores para darle el pésame a la familia y rendir sus últimos respetos.

Jessica Cascante comentó que los familiares deben presentar formalmente algunos documentos para que comiencen los trámites de traslado. Explicó que el proceso para obtener los permisos correspondientes demoraría entre dos o tres horas y señaló que es diferente si se lleva un cadáver a si se llevan cenizas.

En comunicación telefónica con AP, la funcionaria explicó que cualquiera de los familiares puede iniciar el trámite.

José Joel, hijo mayor del fallecido cantante mexicano, informó en sus redes sociales que la cremación de su padre ha sido frenada por al menos 48 horas, asimismo denunció que su media hermana mantiene secuestrado al artista, aún de muerto.

“Nos lo secuestraron por año y medio y nos damos cuenta de que no sabemos absolutamente de nada porque no tiene nada listo ni preparado. No saben qué sigue. Y ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado”, afirmó José Joel en entrevista para el programa Despierta América de Univisión.