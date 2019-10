México canta El Triste, en memoria del maestro José José

Ciudad de México.- Como dice su éxito "El Triste", para decenas de mexicanos reunidos este viernes en un céntrico parque de la capital mexicana es muy triste decirle adiós a José José, "El Príncipe de la Canción", cuyos temas acompañaron las historias de amor y desamor de generaciones.

"Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final...", canta con sentimiento Juan Vargas, un compositor de 44 años que acudió al karaoke masivo que organizaron las autoridades de Ciudad de México para recordar a José José.

Los funerales de José José comenzaron este viernes en la ciudad de Miami, Florida. Los restos mortales del querido intérprete estarán llegando a nuestro país el próximo martes.

Con gafas oscuras y un mechón de pelo encrespado en su frente, Juan Vargas carga una cartulina doblada con imágenes del artista al que no duda en calificar de su maestro. "Es una gran persona para mí, es mi maestro como tantos otros artistas, es compositor, cantante y de ahí aprendo yo a vestir, calzar, a expresar y cantar", comentó a la AFP después de interpretar esa estrofa de "El Triste", un tema con el que José José participó en el Festival Internacional de la Canción Latina en marzo de 1970 y que contribuyó para impulsarle al estrellato.

Es también uno de los temas que los fanáticos buscaron cantar en el karaoke masivo y que explica en buena parte el sentimiento de México por su ídolo recién fallecido.

Varios imitadores de José José acudieron al karaoke masivo. Foto: AFP

"Porque ya no está, es para él, ya no está pues es muy triste, es algo que me llega, me llega al alma y me llega al corazón", dice por su parte Virginia Cervantes, quien también se apuntó para cantar "El Triste", que en una de su estrofas más famosas dice "no sé si vuelva a verte después...".

Que se nos haya ido es algo muy triste porque todavía tenía mucho que dar sin embargo ni modo qué le vamos a hacer, llegó su tiempo.

Además de la tristeza, un sentimiento de nostalgia recorría los adoquines del céntrico parque donde se realizó el homenaje, pues miles de mexicanos crecieron escuchando a José José, cuyas canciones también los acompañaron en sus tristezas y alegrías amorosas.

Arturo García, un contador de 40 años vestido con un traje blanco similar al que usó José José en la portada de su álbum "Secretos" (1983), espera su turno para interpretar "Alguien vendrá", otro éxito del cantante. Reconoce que la canción de "El Príncipe de la Canción" que más le ha impactado es "Amor, amor" (1980), una sentida canción que en una de sus estrofas dice "¿dónde está el amor, alguien lo ha encontrado por favor?".

Porque no lo he encontrado (el amor), me gustaría escucharle gritarle que si me escucha y me puede ver, que no se olvide de mí, que no me cierre las puertas el amor.

"Pensé que lo había encontrado pero no, a veces siento que no es para mí", agrega.

Fans de José José cantaron a todo pulmón. Foto: EFE

José José labró una carrera de 55 años y vendió más de 100 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana.