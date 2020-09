México patriota con Trump: Paty Navidad

CDMX.- Patricia Navidad vuelve a ser blanco de críticas y burlas en redes sociales, esta vez por mostrar su apoyo a la campaña del Presidente Donald Trump.

La actriz y cantante publicó una fotografía en la que porta una gorra con la leyenda "Make America Great Again", que ha sido símbolo de la contienda electoral del Mandatario estadounidense desde la elección pasada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"¡Hagamos que AMÉRICA vuelva a ser grande! #Trump2020 #MéxicoPatriotaConTrump2020 #LationoaméricaPatriotaConTrump2020", escribió Navidad junto a la imagen.

La sinaloense, quien ha sido criticada por sus declaraciones y ataques la Organización Mundial de la Salud por su manejo en la información relacionada al coronavirus, aseguró que la reelección de Trump sería la mejor opción.

Tuit de Paty Navidad con la gorra de "Make America Great Again" en apoyo de Donald Trump / oto: Captura

"Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Cuesta aceptar y reconocer lo que no se quiere, pero las cosas son como son. Lo mejor que puede suceder al mundo en estos momentos, en especial a Latinoamérica y más aún, a México, es que triunfe #Trump. Aunque mucho duela, es así", publicó.

Los usuarios en redes han señalado que lo único que busca Navidad es hacerse publicidad y generar morbo a su alrededor, incluso que lo que busca es obtener la residencia estadounidense.

"Jajajaja la mexa apoyando a Trump. Señora sabemos que su carrera va en picada pero tantita dignidad, no necesita hacer esto para seguir con un poquito de fama... Haga proyectos independientes, trabaje en sus proyectos aunque sean micro, únase a artistas", comentó @JFco_Morales.