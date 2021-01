"México, tengo tantas ganas de ir", dijo RM de BTS y el ARMY pide ayuda a Carlos Slim

El ARMY mexicano anhela con ansias el regreso de BTS a tierras aztecas y una vez más, han puesto todas sus esperanzas en el empresario Carlos Slim, para que sea él quien logre traer a "Los Príncipes del Pop" a nuestro país para un concierto. "Señor Carlos Slim ya no se haga y tráigalos a México", es uno de los muchos comentarios en Twitter.

El fandom de Bangtan convirtió en trending topic el nombre del empresario mexicano Carlos Slim (Presidente de TELMEX, fundador de Telcel y también fundador de Grupo Carso), luego de que RM, líder de BTS, dijera en un V LIVE que llevó a cabo el día de hoy, sus deseos de regresar a México.

Durante su transmisión en vivo varios fans le preguntaron cuándo volvería BTS a México, a lo que Kim Namjoon respondió:

¡Ah México! Tengo tantas ganas de ir, a cualquier lugar, solo llámenos e iremos.

Ante sus palabras el ARMY azteca "inundó" Twitter con peticiones y súplicas a Carlos Slim: "díganle al tío Slim que llegó nuestro momento", "Carlos Slim a ver si te vas poniendo las pilas, no ves que mi bebé quiere venir a México, vamos dale, tráelos". El ARMY le pide al vigésimo hombre más rico del mundo, tomar su celular y ponerse en contacto con Big Hit Entertainment, agencia surcoreana que lanzó y representa a Bangtan Sonyeondan.

"Carlos Slim, Big Hit está esperando la llamada", "tío Carlos Slim, cada dos semanas pongo mi recarga amigo Telcel, es lo menos que puedes hacer por mí", "solo necesitamos que Carlos Slim vea nuestra solicitud, quedarnos en casa y seguir indicaciones de medidas sanitarias para que la pandemia termine pronto y puedan venir", son otros de los comentarios.

Namjoon:



"Tengo muchas ganas de ir a México solo llámenos"



CARLOS SLIM: Bueno? #BTS ?? ���� pic.twitter.com/jLRpdSE7Uy — Juan D' (@judediso) January 19, 2021

El fandom concuerda que el lugar ideal para un concierto de Bangtan, sería el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el más grande de nuestro país y con capacidad para 87 mil personas. "Como decirle a Carlos Slim que llenaríamos el Estadio Azteca con miles de luces púrpuras, y cantaríamos a todo pulmón esa parte de 'Airplane pt 2': 'We goin' from México City'".

Otra fan fue más clara con su petición: "señor Carlos Slim, me tomaré el atrevimiento de pedirle dos cosas: que por favor traiga a BTS a México y que por favor nos brinde oportunidades de trabajo a ARMY, porque van a estar bien caros los boletos. Muchas gracias y espero su respuesta, que tenga buen día".

¿Por qué Carlos Slim se ha convertido en la esperanza del ARMY de BTS?

Anteriormente en la cuenta oficial de BTS en Twitter, se publicó un agradecimiento a Claro Música México, por incluir la música de la boy band en el playlist "Lo mejor del 2020 pop en inglés"; además en la portada de la lista de reproducción aparece una foto de la agrupación.

Claro Música México es una plataforma de streaming (tipo Spotify) disponible en nuestro país y en Latinoamérica; dicha plataforma es propiedad de América Móvil, una empresa multinacional mexicana de telecomunicaciones, propiedad de Carlos Slim.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS, han venido a México en tres ocasiones:

Octubre de 2014 - festival "Music Bank in México" en la Arena Ciudad de México.

Julio de 2015 - concierto en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México, como parte del "BTS Live Trilogy. Episode II: The Red Bullet".

Marzo 2017 - convención "KCON México" en la Arena Ciudad de México.

En 2020 la boy band originaria de Corea del Sur, que tuvo se debut el 13 de junio de 2013 con el lanzamiento de su primer single "No more dream", tuvo que cancelar el "Map of the Soul Tour" ante la pandemia del Covid-19. Los Idols darían varios shows en Latinoamérica. De momento tanto BTS como muchos cantantes alrededor del mundo, están a la espera que la contingencia sanitaria termine, para poder volver a los escenarios.

"El 2020 fue suficiente, quiero verte en persona, conocerte en persona", expresó RM en su V LIVE.