Mhoni Vidente: "Julio César Chávez Jr. tiene que calmarse en adicciones y drogas"

México. En sus recientes predicciones que Mhoni Vidente comparte en YouTube menciona que Julio César Chávez Jr. tiene que calmarse en sus adicciones y drogas, de lo contrario, nada bueno le espera.

Julio César Chávez Jr. es motivo de titulares en medios de comunicación, puesto que ha hecho público que su papá, Julio César Chávez, pretende internarlo en una clínica de rehabilitación.

"Julio, cuídate, trata de ser prudente, no búsques el peligo", manda decir la astróloga a Julio César Jr, y también expresa que su famoso papá debe ayudarlo, "tiene que frenarlo".

"Si haces mal a los hijos viene la repercusión tarde o temprano; hay polémica total por la declaración que Junior hace sobre su padre, que se drogaba más que él, que los golpeaba", expone Mhoni Vidente.

"Está muy perdido, es Acuario, le mando todas las bendiciones, quiso ser igual que su papá... cuídate mucho, trata de ser prudente, no búsques el peligro", le manda decir la famosa pitonisa a Julio César Jr.

Julio César Chávez Jr. hizo público días atrás en sus redes sociales que quiere volver a internarlo en una clínica de rehabilitación, situación que consideró que está fuera de lugar.

Además lo presiona para que regrese con su pareja Frida Muñoz."Mi papá me dice: 've con ella si no te vamos a meter a la clínica', así no se arregla una relación", citó Junior.

Julio César Jr. también manifestó que admira, respeta y quiere a su señor padre, quien es considerado una leyenda en el box, pero "mejor de lejitos, que no hable de mi familia. Nadie lo quiere como yo."

Julio César Chávez Jr. también considera que sería conveniente que su padre Julio César Chávez se someta a unos estudios de cerebro para conocer si no tiene algún tipo de daño.