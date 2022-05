Mhoni Vidente acepta haber dado una predicción FALSA en pelea de "Canelo" Álvarez

México.- A pesar de que las predicciones de Mhoni Vidente siempre resultan ser muy acertadas, en esta ocasión no fue así. Este miércoles, la pitonisa cubana se refirió a los resultados que tuvo la pelea del pasado sábado 7 de mayo de Saúl "El Canelo" Álvarez contra Dmitry Bivol, en donde resultó el ruso ganador.

Días anteriores, Mhoni había asegurado que, entre sus predicciones, veía que el mexicano resultaba como ganador por un nocaut en el ring, sin embargo, fue una predicción errónea. Así que la astróloga más famosa de todo México reconoció su error y aseguró que dio "una predicción equivocada", y exhortó al público a no caer en el linchamiento mediático en ese tipo de situaciones.

"Me equivoqué, tengo que decir que me equivoqué, di una predicción equivocada, sigo siendo humana y eso no me hace ni menos ni más. Y yo les digo a aquellas personas que están cuestionando a Mhoni Vidente; antes que ustedes llegaran yo ya estaba y ustedes cuando se vayan, yo voy a seguir", explicó la cubana.

Asimismo, aprovechó para enviarle a sus seguidores un mensaje de agradecimiento debido a que siempre han estado ahí para ella, apoyándola. "Pero les digo gracias a todos mis seguidores, que son 30 millones, que me defienden a capa y espada y que hacen fuerte a la espiritualidad y la fe", dijo.

Mhoni Vidente había asegurado una victoria para El Canelo entre sus pasadas predicciones, esto en su lucha contra el ruso Dmitry Bivol.

"La carta de la estrella me dice que gana 'Canelo', viene ganando por nocaut otra vez, viene ganando en el onceavo o doceavo round, se va a tardar el 'Canelo' para poderlo tumbar, se ve muy fuerte el ruso, pero lo viene ganando por nocaut y la carta de la estrella lo va a seguir haciendo brillar", declaró la vidente.

Leer más: "Cuando ella me amaba", reaparece la hija de Ninel Conde, Sofía Telch, y le manda contundente mensaje