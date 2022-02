Mhoni Vidente afirma que Vicente Fernández se le manifestó para advertir a sus hijos

México.- La astróloga cubana Mhoni Vidente, la más famosa de todo México, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al hablar sobre una impactante revelación; el cantante mexicano Vicente Fernández se le habría aparecido para advertir a sus hijos, esto a poco más de dos meses de su fallecimiento.

Durante una transmisión en vivo, Mhoni confesó que Don Chente la visitó para darle un urgente mensaje dedicado a su familia: sus hijos corren peligro, por lo cual se deben apoyar y cuidar entre sí. Esto ha desatado todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

"Viene algo complicado para los hijos de Vicente Fernández, sobre todo Vicente Fernández Jr. o Gerardo, los mayores. Sí, corren peligro", aseguró la vidente más famosa de todo México y destacó que tienen una complicada situación en frente.

De la misma manera, Mhoni destacó que Vicente Fernández ya descansa en paz, ya que así se lo confesó. Durante la revelación, el cantante de música mexicana le habría confesado que el día de su muerte no sintió nada y que ahora ya está con Dios y la Virgen María. "Yo me quedé dormido, no sentí nada", habría dicho Chente.

El cantante envió sus saludos a Doña Cuquita, el amor de su vida, y posteriormente envió un mensaje para sus hijos, buscando que no haya peleas o problemas dentro de su familia. "Les encargo mucho a mis hijos, que no se vayan a pelear", habría dicho Vicente.

Mhoni Vidente explicó que fue todo muy claro durante su visión y busca llegar al conocimiento de la familia Fernández. Desde el fallecimiento de Don Vicente Fernández, ha sido la astróloga cubana quien más ha hecho revelaciones al respecto.

Leer más: Consuelo Duval llegará a Disney+ con la serie C.H.U.E.C.O