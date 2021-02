Mhoni Vidente asegura que Juanpa Zurita tuvo romance con Carlos Rivera y Miguel Bosé

Recientemente se dio a conocer que el influencer mexicano Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, tiene una relación amorosa con la actriz argentina Macarena Achaga (quien interpretó a Michelle Salas en "Luis Miguel, la serie"), sin embargo, la astróloga cubana Mhoni Vidente aseguró que este noviazgo no durará mucho, pues la actriz "necesita un hombre muy hombre".

Mhoni Vidente sorprendió con sus predicciones con respecto al también actor Juanpa Zurita, en el show matutino "Aquí contigo" que se transmite a través de El Heraldo Televisión. Una vez más la astróloga puso en duda las preferencia sexuales del youtuber de 24 años de edad, uno de los influencer más seguidos en México.

Con respecto a su noviazgo con Macarena Achaga aseguró, "yo veo que esa relación termina, competirán en cuestiones de quién se pinta más o quién se maquilla más, yo creo que esa relación va a terminar pronto".

Pero esto no fue todo, Mhoni Vidente aseguró que Juanpa Zurita tuvo un romance con el cantante español Miguel Bosé y Carlos Rivera, con quien formó parte del panel de investigadores de la segunda temporada de "¿Quién es la máscara?", en su edición mexicana. "El amor es amor, pero yo a Juanpa Zurita lo vi saliendo con un hombre mayor que él".

Para mí que era Miguel Bosé, pero tuvieron problemas y se zafaron, después estuvo saliendo con Carlos Rivera. Juanpa es más gay que bisexual, pero por ahora se da la oportunidad de tener una relación con una mujer.

Hasta el momento el influencer no ha comentado nada al respecto. Cabe recordar que en septiembre del año pasado, Mhoni Vidente aseguró en este mismo programa de El Heraldo Televisión que Juanpa Zurita era gay. "Juanpa me cae súper bien, le sale la carta del gay, esta carta te da a entender que Juanpa, que no lo quiso hacer intencional, me indica que próximamente se va a hacer una declaración muy importante que va a estar saliendo con un hombre mayor que él, unos 15 o 20 años que también es artista o cantante".

En aquel momento la cubana resaltó que estábamos en el año de la decisión, "sobre todo en cuestiones de futbolistas, artistas, que salgan del clóset y que digan realmente lo que quieren ser o con quién quieren estar y Juanpa Zurita próximamente nos va a estar diciendo que está muy enamorado de su pareja".

El cantante mexicano Carlos Rivera es novio de la conductora de televisión Cynthia Rodríguez; en muchas ocasiones se ha dicho que dicha relación amorosa es falsa. En una charla que tuvo la ex integrante de la cuarta generación de La Academia con Blanca Martínez, mejor conocida como "La Chicuela", manifestó al respecto: "cuando sabes lo que tienes y tienes una relación cerrada, no vamos a abrir la puerta, sabes lo que tienes y la gente que te ama también lo sabe, con eso basta".

Cynthia Rodríguez señaló que se podrán decir muchas cosas sobre su noviazgo con Carlos Rivera, "pero cuando tú sabes lo que tienes y tienes algo tan bonito, valioso, que quieres proteger y cuidar, con eso basta, creo que esa es la razón por la que seguimos tan unidos y que esta relación ha funcionado tan bien, porque eso se queda de la puerta hacia afuera".