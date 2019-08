Mhoni Vidente confiesa la predicción más dolorosa de su vida

Mhoni Vidente hizo fuerte revelaciones en el segmento especial A Corazón Abierto en el Programa Hoy. La cubana ha realizado muchas predicciones impactantes, pero la más dolorosa ha sido la muerte de su abuela cuando tan solo Mhoni tenía 13 años de edad.

Mhoni Vidente comentó que ella veía demonios, gente gritando, asustada y se encontraba angustiada pensando en que se encontraba en el infierno y no podría regresar, fue ahí cuando vio a una mujer blanca de cabello oscuro. "Dios mío en tus manos me pongo señor, ya pensaba que me iba a quedar ahí". La mujer que vio en su sueño le dijo: “Mhoni el miedo es la falta de fe”. La elevó y alejó del lugar, fue ahí cuando despertó.

"En eso me despierto y me dice mi abuelita 'no te muevas, te cayó un rayo'"; posteriormente Mhoni Vidente miró que su brazo y pie estaban quemados. Tras ese rayo ella empezaría a tener predicciones.

Días después la misteriosa mujer de blanco se le apareció de nuevo en un sueño: "yo no sabía que era la virgen...me dice 'de ahora en adelante le vas a decir a la gente lo que va a pasar en el futuro'". Aunque en ese momento no entendía estas palabras, la virgen le hizo saber

Mhoni, dile a tu abuelita que el viernes voy a venir por ella, será en la tarde, pero que no tenga miedo y tu no tengas miedo, que no va a pasar nada.

Cuando Mhoni Vidente le contó esto a su abuelita, le dijo unas palabras fuertes: "mira hija, tú estás sola, no tienes padres, el día que yo me muera tú me vas a llorar dos días, me vas a enterrar y te vas a ir lejos, y jamás me vas a volver a llorar".