Mhoni Vidente confiesa que la vetaron de Televisa como a Eugenio Derbez

México. Mhoni Vidente opina sobre el "pleito" en redes sociales entre Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga y al primero lo tacha de "oportunista", además lo llama malagradecido.

Pero Mhoni Vidente también recalca en sus recientes predicciones que comparte en YouTube que no solamente a Eugenio Derbez lo vetaron en Televisa, sino que a ella también tiempo atrás.

"Eugenio Derbez se pasó de listo al hacerse el sufrido, se hace la víctima pero no lo es, es oportunista en todos los sentidos, le falta talento y atacó a Televisa."

"A mi también me vetó en su momento Televisa y perdí oportunidades, no ocupo hablar de ellos (Televisa) ni decir que me vetaron. A Eugenio le sale la carta del loco", refiere Mhoni Vidente respecto al hijo de la fallecida primera actriz Silvia Derbez.

"Tendrá problemas con su esposa Alejandra Rosaldo, él está dedicado a lo suyo, metido en Hollywood y se está despegando mucho de la esposa e hijos. Se están desuniendo mucho."

La pitonisa cubana señala que Eugenio y Alejandra podrían divorciarse, puesto que así se lo indican las cartas y culpa de ello a una mujer rubia que salió con él en una de sus películas.

Además la astróloga Mhoni Vidente particularmente dice que Eugenio Derbez hizo una campaña en contra de Televisa y lo ve mal, puesto que si le dio de comer muchos años debió darle respeto y no fue así.

Eugenio Derbez comentó en varios portales de noticias y en sus propias redes sociales que Televisa lo vetó por dar su opinión sobre el Tren Maya y quizá también por "arremeter" en contra de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de quien incluso señaló que no era la persona indicada para tratar el tema del Tren Maya.

Y Eugenio Derbez hizo público que tras tener agendas varias entrevistas en distintos programas de Televisa, repentinamente le dijeron que estaban canceladas hasta nuevo aviso y lo atribuye a AMLO, quien habría promovido el veto debido a su participación en la campaña contra el Tren Maya.