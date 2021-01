Mhoni Vidente hace fuerte advertencia a Vicente Fernández, tras escándalo de supuesto acoso

La famosa astróloga de origen cubano Mhoni Vidente, manifestó recientemente que Don Vicente Fernández podría tener problemas de salud. "El Charro de Huentitán", uno de los grandes ídolos de la música mexicana, cumplirá el próximo 17 de febrero 81 años de edad. El intérprete ha permanecido en su rancho Los Tres Potrillos durante todos estos meses de contingencia sanitaria, ante la pandemia del Covid-19.

El show "Aquí contigo" que se transmite a través de El Heraldo Televisión, Mhoni Vidente le mandó una clara advertencia a Don Vicente Fernández, señalando que ahora más que nunca debe de cuidarse, pues de acuerdo a sus cartas probablemente tenga fuertes problemas de salud.

Le sale la 'Carta del ermitaño' a Don Vicente, se tiene que cuidar ahora a los 81 años en cuestiones de salud, de presión alta y del corazón, esta carta lo va a estar rondando. Vicente, cuídese mucho, tome sus vitaminas y cuando le vayan a tomar una foto, que sea de lejos.

Con respecto al escándalo en el que se ha visto envuelto el esposo de Doña Cuquita, luego de que varias mujeres aseguraran haber sido acosadas por el cantante, Mhoni Vidente manifestó que aunque se trata de un ícono de la música mexicana, "no se le puede perdonar, debe tener más cuidado y prudencia, la niña (que denunció) no supo que hacer, la agarró muy fuerte".

En días pasados se han dado a conocer varias imágenes de Vicente Fernández tocando el seno de algunas fans, mientras posaban para la fotografía del recuerdo al conocer al cantante en su rancho Los Tres Potrillos, ubicado en el estado de Jalisco. En una entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, Don Chente se preguntó si esas imágenes era de hace varios años, por qué hasta ahorita salieron a la luz pública, asimismo aseguró que no tocó el seno de la fan con toda intensión, sino que se trató de un accidente.

"Reconozco que hice mal o no sé si fue bromeando, no sé, no me acuerdo, era muchísima gente y como digo, le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera hecho con toda intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, yo ni me acuerdo cómo pasó. Siempre ha sido mi mayor regalo que el público me quiere tanto, yo sé que el público me conoce y lo que ven en televisión me extraña mucho".

Me lastima, no me molesta porque yo nunca di lugar a chismes, no fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron, lo que pasó fue un accidente.

La primera joven que dio a conocer dichas imágenes, manifestó en un video que compartió en su cuenta de TikTok, que no le importaba que se tratara de Don Vicente Fernández, "él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área, estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo".

Sobre su esta persona podría demandar al cantante originario de Huentitán El Alto, estado de Jalisco, México, Mhoni Vidente aseguró en el programa "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión: "no creo, ellos llegarán a un arreglo, él es un hombre mayor".

En un encuentro con los medios de comunicación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Vicente Fernández Jr., hijo mayor de Don Chente Fernández, dijo ante la controversia protagonizada por su señor padre: "no se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá, de que tiene más de 35 años el rancho con trabajadores al servicio claro, que la plantilla es parte de nuestra familia y desgraciadamente esas formas de ver las cosas no las toman en cuenta, pero no importa, mi padre es mi padre".