Mhoni Vidente hace impactante revelación sobre la virgen de Fátima tras días de oscuridad

Mhoni Vidente hizo nuevas revelaciones para el mes de mayo a través de YouTube, y mencionó algunas que tienen que ver con la Virgen de Fátima.

De acuerdo con la cubana, sus aterradoras predicciones se harían realidad a mediados de mayo y se estaría cumpliendo una sentencia divina.

La vidente comentó que se tratan de tres días de oscuridad, que según ella reveló la Virgen de Fátima a los pastores.

“El sol va a dejar de brillar o va a haber una capa tan densa algo en el cielo tan fuerte que va a oscurecer completamente el día y lo va a convertir en noche tres días seguidos”, afirma la cubana.

“La gente va a estar asustada, pidiendo clemencia a Dios y salvación a la Virgen María y, después de esos tres días, aparecerá la Virgen de Fátima para salvar completamente a la humanidad”, añadió la tarotista.

Dijo que la oscuridad se presentará principalmente en Asia, África y parte de Europa.

Mhoni Vidente manifestó que la oscuridad podría ser causada por una explosión o algo muy fuerte. “Puede ser una bomba o un misil que recubra todo el cielo y llene de angustia al mundo”.

Para muchos espectadores, la profecía coincide con la etapa de coyuntura sociopolítica que se está viviendo en Europa, en la cual se pueden involucrar armas bastante poderosas.

La cubana mencionó también que durante 2022 empezará un cambio en la Tierra que durará nueve años, y durante este tiempo la humanidad vivirá muchas revelaciones, de la Virgen de Fátima.