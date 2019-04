Mhoni Vidente le dijo en su cara a Jenni Rivera sobre su muerte

Mhoni Vidente está en boca de todos y es que reveló en el programa Hoy los sucesos más importantes de su vida uno de ellos fue cuando le advirtió a Jenni Rivera sobre su muerte.

"Yo me la topo y le digo señora soy su fan y me dice 'ay, gracias Mhoni', sabe que mire un cuervo atrás de usted un cuervo negro atrás de usted que es como un demonio tenga cuidado me dice 'no Mhoni si ya voy a dejar el bastón', si la pierna me está diciendo que le están haciendo brujería o hay un demonio detrás de usted que la quiere atrapar...", expresó.

Tras hacerle la advertencia Mhoni le volvió a decir que se cuidara, pues le dijo otra predicción que podría cumplirse antes del once de diciembre del 2012, pero Jenni Rivera le dijo que no creía en ese tipo de cosas, pero que la respetaba.

"Yo digo la predicción en Sabadazo el dos de diciembre del 2012 un sábado y comento que yo le vi una tragedia después del divorcio y ella se mata el nueve de diciembre ella y siete más...", expresó la cubana.

Cabe mencionar que Jenni Rivera, respeto la predicción e indicaciones de la astróloga incluso le dijo que rezaría para estar bien, pues Mhoni se lo advirtio y se lo dijo de la mejor manera.