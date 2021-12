Mhoni Vidente le pide a Belinda que trabaje porque a Christian Nodal se le acaba el dinero

México. Mhoni Vidente manda en sus recientes predicciones un recadito a la cantante Belinda y este es que se ponga a trabajar porque a Christian Nodal se le está "acabando el dinerito".

Mhoni Vidente, considerada una de las astrólogas más acertadas por sus predicciones, se caracteriza por hablar de cualquier tema en sus redes sociales y le fascina especialmente el mundo del espectáculo.

Respecto a la relación sentimental que tienen Christian Nodal y Belinda, de ella opina que el primero vive momentos complicados en su carrera debido a que su casa disquera lo tiene vetado.

"No tiene trabajo, no sabe qué hacer, si cortar a Belinda o seguir con ella; el amor acaba cuando falta el dinero, él ya no tiene los ingresos que tenía antes, no tiene conciertos, no puedoe usar ni su nombre ni hace conciertos", recalca la pitonisa.

Debido a lo anterior, Nodal, de 22 años de edad y originario de Caborca, Sonora, México, estaría viviendo momentos críticos económicamente y por eso es clara al pedirle algo especial a Belinda.

"Se tiene que poner a trabajar ya y no estar buscando a Nodal en todas partes, ella tiene descuidada su carrera, de lo poco quiere sacar mucho, pero no, tiene que ponerse a trabajar."

En cuanto al famoso cantante del Regional Mexicano Christian Nodal, creador de éxitos musicales como Aqui abajo y Adiós amor, opina de él que necesita seguir creciendo como cantante. "Tiene malos consejeros y le viene una demanda por parte de la disquera por varios millones de dólares."