Mhoni Vidente les dice a los de Virgo por qué deben evitar "prestar dinero" a sus amigos

México. La famosa astróloga Mhoni Vidente comparte en sus redes sociales los horóscopos para este domingo 6 de marzo y expresa lo que el tarot le ha dicho para manifestarlo.

A los regidos bajo Tauro en esta ocasión les pide que no anden prestando dinero, porque puede ser contraproducente y les ocasionaría muchos problemas.

"Ten cuidado de no prestar dinero para que no te roben la suerte", señala la pitonisa, además les refiere que van a recibir este día una agradable sorpresa y en el amor que no hagan compromiso por ahora con nadie para que disfruten su soltería.

A la gente de Aries Mhoni les comparte que este domingo llegará a sus vidas esa reconciliación amorosa que tanto habían esperado y serán felices. "Tu carácter a veces te hace pasar malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren y vivir una vida más tranquila."

A la gente de Tauro la pitonisa le solicita que saque de su vida todo lo negativo que cargan desde meses atrás, ya es tiempo, también que boten los rencores y que la energía positiva fluya para bien.

"Trata de cuidar tu salud empezando un régimen de dieta y ejercicio para que te mantengas de lo más saludable", les señala también.

La astróloga alude a los de Géminis y les pide que no se saboteen a si mismos con pensamientos negativos, también que traten de ser discretos con sus planes y no los cuenten a nadie, es mejor sorprenderlos.

A la gente de Cáncer, Mhoni les dice que en el terreno del amor el tarot les pide que no codicien ni todo el dinero, ni todo el amor: "entiende que tu pareja debe de estar contigo por amor no por interés."

Y a los de Leo, en este día domingo Mhoni Vidente les dice que tendrán una revelación divina sobre su futuro y eso les permitirá estar en paz con quienes los rodean.

"En cuestión del amor seguirás muy estable con tu pareja y a los Leo solteros les va a venir un amor del signo de Sagitario o Aries que será muy formal en tu vida", también les manifiesta la astróloga Mhoni Vidente en sus horóscopos.