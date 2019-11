Mhoni Vidente muestra sus curvas con ajustado vestido negro

La vidente más conocida de México, Mhoni Vidente, no sólo se caracteriza por ser una acertada adivina, también le gusta lucirse en todo momento y por ello siempre le gusta arribarr deslumbrado a su público en los programas en donde es particípe.

La controversial adivina constantemente muestra sus fashonistas atuendos y sus marcadas curvas, las cuales presumió en su cuenta oficial de Instagram con una fotografía en donde se le ve posar muy atrevida para la cámara con un ajustado vestido negro y con transparencias.

La cubana suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde deleita a sus fieles seguidores con inesperadas fotografías, además de constantemente interactuar con ellos y darles sus mejores consejos para cualquier situación en la que se presenten.

Aunque Mhoni Vidente cautivaba a su público desde el programa matutino Hoy, ahora no podrá lucirse para opacar a las conductoras del programa, pues desafortunadamente fue despedida a dos meses de concluir su contrato por la productora de este, Magda Rodríguez.

El despido de la astróloga fue debido a que la productora le pidió que hiciera contacto con la fallecida actriz, Edith González, y Mhoni se negó, supuestamente con el objetivo del contacto espiritual era para conseguir más rating, por lo que el negarse le costó su salida del programa en donde era muy querida.

La razón de la vidente para no contactar a Edith era clara, el no lucrar con un tema sensible, ni dañar a los seguidores de la misma.

Por su parte, Magda Rodríguez, decidió contactar al médium Ángel Gabriel, quien sí aceptó contactar a la difunta y se transmitió por televisión abierta con el motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

Ahora quien suplirá a la escándalosa vidente que por años se mantuvo en el programa de espectáculos, es Mizada Mohamed, quien además de dar los horóscopos de la semana como usualmente lo hacía, será quien de sus predicciones sobre los famosos.