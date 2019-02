Mhoni Vidente no podrá ser madre y revela una gran verdad

La famosa vidente cubana Mhoni Vidente acepta que no podrá ser madre y revela que es por su edad, ya que ello no le permite estar entregada por completo a la maternidad. Esta situación la considera como "una señal de Dios", y la acepta. Ser mamá era uno de sus sueños, pero jamás lo verá cumplido.

Mhoni Vidente, quien también es astróloga, reveló a TVNotas que deseaba cumplir uno de sus sueños a toda costa: ser mamá, pero explicó que su edad le impide llegar a la maternidad actualmente. Pronto llegará a los 50 años de edad y es consciente de que para ser padre de familia hay un límite de edad.

Durante octubre de 2018, Mhoni Vidente aseguró que este año se convertiría en madre, no obstante, ahora declaró abiertamente que ya no será así y explicó que a sus 47 años de edad, teme no vivir los suficiente para cuidar de su hijo.

Aunque Mhoni no se quería retractar de la idea de tener un hijo, “le cayó el 20” de la edad, por lo que ahora ha decidido evitar llegar a un escenario en el que, tras su muerte, quede abandonado un hijo.

Mhoni destaca que cree en que “Dios manda la señal de que hasta los 30 es la edad límite para tener hijos”. Opina que hasta esa edad se cuenta con la paciencia, la fuerza y la sabiduría para criar a un niño.

Mhoni se ha hecho muy famosa porque muchas de sus predicciones se han cumplido. Recientemente predijo que Luis Miguel podría sufrir un infarto.

