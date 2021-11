¿Mhoni Vidente nos miente? Confiesa que es un personaje, "ya no doy entrevistas"

México.- La clarividente que en los últimos años ha tomado gran popularidad en México y otros países de habla hispana, Mhoni Vidente, confesó que solo es un personaje y que ya no da entrevistas gracias a la gran fama que le dio su trabajo.

"No sé por qué despierta tantos celos el personaje de Mhoni Vidente", dijo la pitonisa en un video de nombre "#PreguntaleaMhoni". publicado en su cuenta de Youtube "CanalOficial Mhonividente", donde toca temas como lectura del tarot, horóscopos, entre otros.

La nacida en Cuba explicó al terminar sus lazos profesionales con Televisa terminaron odiándola, al igual que en las otras empresas donde ha trabajado prediciendo el futuro, leyendo cartas y dando consejos relacionados a temas místicos en secciones de entretenimiento.

"Tengo que crecer y el personaje creció demasiado en todos los niveles, que ya no volvió ni por la feria ya es bronca de Mhoni Vidente", expresó refiriéndose a ella en tercera persona.

Sobre su decisión de no dar entrevistas, la supuesta clarividente abundó que es para compartir su conocimiento vía Youtube y que "todo sea más verdadero y no halla tantas cosas", aunque no explicó a qué se refirió exactamente.

Mhoni Vidente a lo largo de su carrera se ha caracterizado por realizar predicciones sobre México y el mundo, en algunas ocasiones sí ha acertado, en otras no tanto.