Mhoni Vidente predice que Chiquis Rivera está embarazada y serán gemelos

México. La cantante Chiquis Rivera estaría embarazada, lo revela Mhoni Vidente. En sus recientes predicciones la pitonisa comparte que la famosa hija de la fallecida Jenni Rivera será mamá.

Mhoni Vidente refiere que tuvo una visión y en ella pudo ver a Chiquis Rivera embarazada y no de un bebé, sino de dos, por lo que seguramente pronto la cantante lo hará público en sus redes sociales.

"Ya tiene los años, tiene como 37, la veo embarazada y de gemelos, ¡qué decisión!", expresa la astróloga cubana más famosa de los últimos años.

En varias entrevistas Chiquis Rivera compartió anteriormente que se moría por las ganas de encargar un bebé, pero no había podido concretar su anhelo ni cuando estuvo casada con el cantante Lorenzo Méndez.

Pero ahora tiene un romance con el fotógrafo Emilio Sánchez y seguramente él es el padre de los bebés que espera, así que de ser cierto seguramente Chiquis se convertirá en una mamá feliz y consentidora.

Chiquis y su novio Emilio. Foto de Instagram

Anteriormente también Chiquis dijo que no tomaba anticonceptivos, puesto que su próximo paso era ser mamá, así que de ser cierta la predicción de Mhoni Vidente entonces estará a un paso de lograrlo.

En el podcast Chiquis and Chill, Chiquis Rivera citó recientemente que ella y su novio Emilio han hablado bastante sobre el tema de los hijos y ellos querían conseguirlo, sin importar que se tratase de una manera naturao o a través de una fecundación in vitro.

Pero también Chiquis Rivera señaló en el mismo podcast que a veces se siente insegura sobre tener hijos porque siente que tuvo la experiencia de criar niños al cuidar de sus hermanos menores, especialmente Jenicka y Johnny.

“A veces no estoy segura si quiero tener hijos… pero he criado tantos que no sé, siento que ya lo he hecho. He ido a conferencias de escuelas, he hecho todo con Johnny y Jenicka e incluso con Jacqie. La llevé a su primer día de escuela en secundaria”, expresó.