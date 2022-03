Mhoni Vidente predice que Luis de Llano irá a la cárcel por presunto abuso Sasha Sokol

De la misma manera, explicó que "la carta del juicio va a estar detrás de Luis de Llano y aquí la situación va a ser si se sigue de oficio o no, aunque yo sí veo muy envalentonada a Sasha, sí lo veo pisando la cárcel".

Durante su sección de predicciones para El Heraldo de México, Mhoni retomó el tema y tuvo bastante sobre qué hablar . Adelantó que ve claramente que el productor musical tendrá que responder ante la ley por sus actos, asegurando que Luis de Llano sí pisará la cárcel , aunque no habló sobre un tiempo estimado.

México.- Los nombres de Sasha Sokol y Luis de Llano han abarcado las tendencias en los últimos días, esto luego de que la exTimbiriche reveló a través de sus redes sociales que el famoso productor musical abusó de ella cuando apenas tenía 14 años de edad y él 39. Tras el escándalo generado, quien no evitó pronunciarse al respecto fue Mhoni Vidente , la astrologa más famosa de todo México.

Gilberto Coronel Periodista Web

