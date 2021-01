Mhoni Vidente predice que el youtuber Rix irá a la cárcel, por violación a Nath Campos

México. El youtuber mexicano Rix iría a dar a la cárcel acudado de violación, eso es lo que la vidente Mhoni Vidente asegura en una de sus recientes predicciones. En días pasados, la también youtuber Nath Campos hizo público que Rix abusó de ella sexualmente y ahora Mhoni da su opinión sobre cómo terminarán las cosas entre ellos.

La astróloga Mhoni Vidente es contundente al referirse a su predicción relacionada con el caso de una supuesta violación que cometió Rix en contra de Nath Campos y es en el programa Aquí contigo donde menciona que Rix terminará preso por abusar sexualmente de Nath.

Leer más: "Estaba borracha", acusa Nath Campos a Rix de abuso sexual

Días atrás, Nath hizo del conocimiento del público por medio de un video que colocó en sus redes que Rix abusó sexualmente de ella, tiempo atrás. Relató que, tras divertirse en un antro, varios amigos le dieron "raite" a su casa y entre ellos iba Rix, quien la acompañó a su habitación, pero al abrir los ojos (porque estaba "tomada") se encontró con que había sido abusada sexualmente.

Reuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, menciona Nath en el video al narrar lo sucedido.