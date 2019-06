Mhoni Vidente predijo la muerte de Edith González

La pitonisa Mhoni Vidente predijo la muerte de la actriz mexicana Edith González, la cual ocurrió el pasado jueves. Fue hace unos días en el programa de televisión "Hoy" donde se refirió a una gran pérdida en el mundo del espectáculo.

Mhoni Vidente, quien es originaria de Cuba y radica en Ciudad de México desde hace varios años, no dio a conocer de quién se trataría, pero sí dejó en claro que su muerte causaría conmoción en el mundo del espectáculo.

Tuve una revelación. Yo cuando le pregunté a la Virgen María, duele morir, me dijo que no: ‘lo que más duele es nacer porque te desprendes de Dios y de lo espiritual y cuando mueres regresas a mi’”, Mhoni en "Hoy".

Mhoni Vidente fue muy clara y precisa al asegurar que la pérdida que vendría sería del medio artístico, y lo dijo:

Pero recuerden que cuando alguien fallece va a renacer, es del medio artístico”, dijo la Vidente.

Y el jueves pasado se dio a conocer en distintos programas de televisión y portales de noticias el fallecimiento de Edith González, a causa de una recaída fuerte tras padecer cáncer de ovarios.

Lamentablemente Edith González dejó de vivir, luego de estar internada por una recaída por cáncer de ovarios. En 2015 se lo detectaron, y tras tomar varios tratamientos, la había librado, pero volvió a su cuerpo.

Edith González en varias entrevistas comentó que estaba mucho mejor, y le ganaba a la enfermedad, pero al parecer no sucedió así. El cáncer le habria vuelto con más fuerza y ella no quiso hacerlo público, por temor a que no le dieran trabajo.

Pese a todo, Edith siempre mantuvo una actitud positiva y jamás se rindió. Constanza, su única hija, de 14 años de edad, le habría dado mucha fuerza para salir adelante. Ella, su madre y hermano le acompañarían en los últimos instantes de su vida.

La actriz, protagonista de telenovelas exitosas como "Bianca Vidal", "Corazón salvaje", "Nunca te olvidaré", "Mundo de fieras" y "Doña Bárbara", por citar algunas, tuvo muerte cerebral y fue conectada a tubos, de los cuales la desconectaron, porque así lo habría solicitado ella.