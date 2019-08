Mhoni Vidente predijo la muerte del cantante Celso Piña

Celso Piña, acordeonista y pionero del vallenato colombiano en México que con su música hizo bailar lo mismo a escritores que rockeros, falleció a las 12:38 p.m. del pasado miércoles 21 de agosto. El músico mexicano tenía 66 años de edad.

Mhoni Vidente habría predecido la muerte del querido maestro Celso Piña, quien con su cumbia puso a bailar al mismísimo Gabriel García Márquez. Fue durante la sección "Ruleta esotérica" en el Programa Hoy, donde comentó: "veo todavía muchos famosos que van a estar falleciendo por cuestiones de tragedias, enfermedades, gente muy famosa en el mundo entero".

Veo a alguien muy famosos en el mundo entero, fue un ícono en cuestiones de toda la canción, en todos los grupos, que viene falleciendo de un paro cardíaco ya proximamente.

"Eso va a sacudir completamente a todo el mundo", resaltó Mhoni Vidente en su predicción junto a Galilea Montijo y Jorge "El Burro" Van Rankin.

Con cerca de 40 años de trayectoria, el estilo del también llamado “Rebelde del Acordeón” se caracterizó por la fusión de géneros como hip hop, reggae, ska, bolero y rock que lo llevaron a escenarios de importantes festivales como el Vive Latino, Rock al Parque, Air Bag Festival y el Festival Internacional Cervantino, entre otros.

Se presentó en más de 30 países incluyendo Francia, España, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Originario de Monterrey, la segunda mayor ciudad de México y capital del estado de Nuevo León, Celso Piña creció escuchando vallenatos de los músicos colombianos Alfredo Gutiérrez, Aníbal Velásquez y Aniceto Molina a quienes consideraba sus influencias.

En 1980 lanzó su álbum debut titulado “Ronda Bogotá", el mismo nombre de su banda, Ronda Bogotá.

“Soy el pionero, en todo Monterrey, de la música colombiana. Antes de mí, y mi Ronda Bogotá, no había nadie”, comentó Celso Piña en entrevista con The Associated Press en 2014 sobre la mezcla de folclor colombiano con la cultura de Monterrey, conocida como “Regio Vallenato” de la que fue uno de los más grandes exponentes.