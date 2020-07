Mhoni Vidente revela que se convertirá en madre; habla sobre su supuesto embarazo

México.- Mhoni Vidente, quien es la vidente más famosa de todo México debido a que sus predicciones suelen ser muy acertadas, sorprendió a todos sus seguidores hace algunos días al revelar en exclusiva que se convertirá en madre, esto durante una emisión en el programa "Aquí Contigo" de El Heraldo de México.

Para evitar rumores y confusión, Mhoni decidió sincerarse ante las cámaras y dio la noticia de que muy pronto habrá un bebé entre sus brazos: "Quiero comentar algo, de aquí salió un chisme, que quiero dejarlo en claro a todos. Estaban diciendo que estoy embarazada, no, no, miren, esto no es estómago de embarazo, este es estómago de los frijolitos que me aventé ayer y tamalitos, pero próximamente sí voy a ser mamá".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Las palabras de la astrologa recorrieron todo Internet, debido a que muchos se están cuestionando cómo hará para convertirse en madre próximamente, sin embargo, ella no ha aclarado esto ni hablado más sobre el tema, por lo que sus fanáticos estarán seguramente al pendiente de sus próximas declaraciones.

Mhoni aclara chismes y rumores

Estas revelaciones por parte de la vidente llegan después de que comenzó a circular en Internet el rumor de que estaba a la espera de un bebé, pues según internautas, se le podía notar una pancita cuando aparecía frente a las cámaras de los programas en los que ahora tiene una sección especial para dar sus mejores predicciones, por lo que dejó en claro que esto no es así y hasta bromeó con el aspecto de su vientre.

Asimismo, hizo uso de sus redes sociales para decir que todo se trataba de "una retención de líquidos" haciendo reír a más de uno durante la emisión en la que se le vio muy guapa y elegante con un mini vestido entallado amarillo con el que remarcó muy bien sus curvas y unos tacones altos de color negro que le dieron un toque muy a la moda.

Como de costumbre, su club de fans y seguidores en la plataforma del pajarito azul comenzaron a destacar su siempre actitud tan positiva en cada uno de los lugares en los que se presenta y hasta compartieron algunas capturas de pantalla editadas para enviarle a Mhoni sus mejores deseos y mucho amor y cariño.

Sus fans le demuestran cariño. Foto: Captura de pantalla/Twitter

Mhoni Vidente, la favorita de los mexicanos

Desde que comenzó a aparecer en televisión abierta y programas mexicanos, la astróloga de origen cubano se ha convertido en la favorita de muchos, siempre atinándole a sus predicciones o acercándose un poco a los sucesos de interés nacional e internacional, como el reciente sismo que hubo en junio en la Ciudad de México y otras regiones del país.

Predice fuerte huracán en México

Entre sus recientes revelaciones, Mhoni advirtió que habrá un fuerte fenómeno natural que azotará a diferentes países, entre estos México; se trata de un huracán, probablemente de categoría 6, uno de los más fuertes de toda la historia, lo que ha activado las alertas de muchos de mexicanos, esto por recordar lo que sufrió el país azteca el pasado mes de septiembre de 2017, cuando hubo fuertes afectaciones por un terremoto de magnitud 7.1.

Vienen los peores huracanes. Viene uno que se va a llamar como Alan o Martha. Viene por todo Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, entra al Golfo de México, Florida, Texas y llega al norte de Tamaulipas", reveló Mhoni sobre su revelación.

Ese huracán va a ser casi categoría 6, no existe, pero lo vamos a tener que inventar. Va a ser a finales de agosto o mediados de septiembre. Viene un año de muchos ciclones y hay que tomar conciencia de todo lo que puede pasar", dijo".

Asimismo, Mhoni aclaró que estos fenómenos naturales son provocados por el cambio climático y las malas energías que la gente crea al odiar a otras, razón por la que hizo un llamado a la audiencia a mantenerse alerta y tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes.

Te puede interesar:

Mhoni Vidente predice golpe del peor huracán de la historia para México

Mhoni Vidente advierte sobre una tragedia en La Voz México

Mhoni Vidente predice nueva pandemia para Octubre