Mhoni Vidente revela relación con un narco y exhorta a Galilea Montijo a hablar con la verdad

México.- Tras la reciente publicación del libro "Emma y las otras señoras del narco", escrito por la periodista Anabel Hernández, el tema de las relaciones con el narco entre famosos se ha retomado y quien ha revelado haber tenido una relación con un capo de la mafia es Mhoni Vidente.

Luego de que nombres como Galilea Montijo, Alicia Machado, Ninel Conde, y más, fueran mencionados en el libro, la astróloga más famosa de todo México reveló que ella también llegó a mantener una relación con un narco en el pasado, sin revelar su nombre, y envió un mensaje para la conductora de Hoy.

Mhoni Vidente exhortó a Galilea hablar con la verdad para que la prensa mexicana deje de acosarla, así como ella lo hizo hace algún tiempo.

"No estamos hablando de un TVNotas, no estamos hablando de un chisme, estamos hablando de que la mujer (Anabel Hernández) se documentó y entrevistó a los asistentes. Así me sacaron a mí cuando yo andaba con este señor, porque el compañero de este señor, cuando lo matan, le preguntan quién era la amante: 'Ah, pues Mhoni y esta, y esta', porque todos te van a poner el cuatro", recordó la astrológa.

Aquellos amoríos que tuvo la vidente fueron durante su juventud, cuando comenzó a implantarse prótesis mamarias de silicón y entró al mundo de la prostitución. Relató que ella vivió entre todos aquellos lujos, pero decidió dejarlos atrás, pues prefirió disfrutar del dinero que su trabajo le genera y no del "mal habido".

"Yo lo viví, amigos. Yo viajaba en avión privado, yo tuve todos los relojes que se puedan imaginar. Una vez que me regalaron un anillo, este señor, cuando lo vendí ese anillo me compré una casa", añadió la vidente más famosa de todo México.

Asimismo, recordó cómo fue su vida durante aquella época, detallando cómo fueron aquellos momentos turbios de su vida. "Yo viví esa época, viví ese mundo, nadie me lo platica, sé cómo se vive, qué te regalan, qué te dan, cómo te golpean. Lo mejor de mí es que nunca me gustó la droga, yo decía 'por qué me voy a gastar… si me puedo comprar una blusa'", contó.

