Mhoni Vidente señala que predijo muerte de Kobe Bryant (VIDEO)

México.- La famosa psíquica, Mhoni Vidente publicó un video a través de YouTube en el que se le ve asegurando que predijo la muerte de Kobe Bryant.

El famoso ex jugador de los Lakers de los Ángeles murió la tarde del pasado domingo [ayer] luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara.

Además trascendió que él (Kobe Bryant) no fue el único que murió, además su hija Gianna María Onore, de 13 años; asimismo perdieron la vida otras siete personas, entre ellas John Altobelli, entrenador de baseball de la escuela secundaria de Orange Coast College (OOC), su esposa Keri, y su hija Alyssa, quien era compañera de Gianna.

También perdió la vida Christina Mauser, entrenadora de básquet femenil de la escuela a la que asistía Gianna.

Murieron también Sarah Chester y Payton Chester, así como el piloto armenio de 50 años, quien según informes, era instructor de vuelo con mucha experiencia.

Mhoni Vidente predijo en un VIDEO la tragedia, "veo una tragedia en un avión, va sucumbir (...), veo como el avión se estrella en medio de la ciudad; ahí va a ir gente muy importante", expresó la psíquica.

Usuario de Twitter "predijo" la muerte de Kobe Bryant 8 años antes

Las redes sociales en ocasiones son lugares que no terminas de conocer, ahora con el reciente fallecimiento de Kobe Bryant una publicación en Twitter ha causado revuelo pues en ella lanzaba la predicción de la muerte del basquetbolista en un accidente aéreo.

Un usuario que se hace llamar .Noso, publicó hace 8 años un mensaje donde decía que Kobe moriría en un accidente aéreo, estas son sus palabras exactas, "Kobe is going to end up dying in a helicopter crash" (Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero).

La publicación se hizo el 13 de noviembre de 2012, 8 años antes del trágico momentos, esta publicación rápidamente ha sido compartida en Twitter más de 100 mil veces y también rebasando los 100 mil likes.