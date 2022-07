Mhoni Vidente te dice lo que debes dejar de hacerle a tu pareja para evitar un "truene"

México. Mhoni Vidente te pone al día en base a sus horóscopos que comparte diariamente en sus redes sociales y para este martes 19 de julio da algunas recomendaciones para que las parejas puedan seguir adelante y sean felices.

A los regidos por Aries, la astróloga menciona qué deben dejar de hacer a sus parejas para evitar "un truene": "Escucha más la voz de tu pareja, la sofocas a veces y te impones con sus palabras sobre las de ella. No puedes hacer lo que a ti te conviene y si sigues así pensará en dejarte."

A los de Tauro y sobre el tema de las parejas les hace ver que es importante que guarden sus inseguridades y boten las cosas negativas que rondan a su cabeza, repentinamente.

También les dice que hay una persona en su futuro que será un gran apoyo emocional, el que justo necesitan ahora: "No debes impacientarte, pues está a punto de llegar."

A los geminianos. Mhoni en esta ocasión les hace ver que si se están separando de sus parejas es porque falta la comunicación en su relación: "en pareja hay que escucharse, apoyarse, aconsejarse y eso lo han descuidado, lamentablemente."

A los de Cáncer, Mhoni, quien es originaria de Cuba pero lleva años viviendo en México, les dice que ya es hora de poner en claro muchas cosas con sus respectivas parejas, puesto que si no lo hacen "les irá como en feria" y lo lamentarán.

A la gente de Leo, particularmente para este martes 19 de julio, Mhoni Vidente les pide que aprendan a decir "no" a peticiones que les hacen sus "medias naranjas". No todo el tiempo pueden estar complaciéndolas para que estén contentas. Si algo "no les late", sencillamente hay que decirlo y no decir "sí" solamente para quedar bien.

A la gente de Virgo, la pitonisa le hace ver que hoy es un buen día para reconocer lo que sus parejas hacen por ellos: "deben balancear los gastos en casa, no dejar que se le cargue la mano solamente a uno. ¡Eso es trabajar en equipo!".