Mhoni Vidente te dice qué debes cuidar respecto a tus nuevas amistades

México. Mhoni Vidente te pone al día en cuestión de tu suerte y comparte en sus redes sociales los horóscopos. Para este fin de semana les dice cosas positivas, en especia a los de Libra.

A la gente de Libra, Mhoni Vidente le dice qué debe cuidar respecto a sus nuevas amistades y esto es que no confíen tanto en ellas, puesto que "alguien" querrá sacarle información para perjudicar.

"Sigue a tu corazón, deja a esa persona que tanto te abruma y te causa insomnio por las noches, recuerda que el pasado sólo es un aprendizaje para el presente."

A los de Aries la pitonisa les hace ver que por estos días conocerán casualmente a una persona con la que tendrán cosas afines, por lo que podría darse una relación sentimental, así que a "abrir bien los ojos y el corazón".

A los de Tauro, Mhoni Vidente les indica que esa persona que conocieron por las redes sociales merece una oportunidad de su parte para tratarse y convivir, se dará una gran conexión y las cosas podrían estar a favor de ambos.

A los geminianos, la astróloga les cita que enfrentarán el momento en que tendrán que tomar una buena decisión acerca de su vida y futuro personal y profesional, de modo que confíen y el optimismo y fe ante todo por delante.

A la gente de Cáncer le reitera algo bastante claro y fuerte, pero que considera real: "estarás inquieto por esperar una respuesta de una persona que acabas de conocer, no debes mortificarte si esa respuesta no llega, pon la frente en alto y no andes limosneando amor donde no es."

A los de Leo Mhoni Vidente les hace ver que llenándose de rencores no es bueno en la vida y los perjudicará a la larga si lo hacen. "Una vieja amistad te buscará para solucionar problemas, perdónale y de todos modos ten cuidado con ella."

Leer más: Sebastián Rulli arremete en contra de Pati Chapoy por llamar "tipejo" a su amigo Mauricio Martínez

Y a la gente de Virgo Mhoni Vidente le exprea que cuiden su alimentación, puesto que por lo que comen pueden provocarse una fuerte infección estomacal que los mantendría varios días en la cama y en casa.