Mhoni Vidente te dice qué hacer este fin de semana en terrenos del amor

México. Mhoni Vidente te dice qué hacer este fin de semana en los terrenos del amor, específicamente a los de Capricornio, y les recomienda que de los pretendientes que tienen ya se decidan por uno solamente.

No es bueno jugar con los sentimientos de las personas, por eso Mhoni Vidente recomienda a quienes salen con uno o dos a la vez pues que dejen de hacerlo para sentirse mejor.

"Recuerda que no te debes martirizar; sal con los que te inviten, sólo no tengas ningún compromiso y no des falsas esperanzas."

La astróloga recomienda para este sábado 19 de marzo a los de Tauro que depuren lo negativo que los rodea, incluyendo amistades y familiares, puesto que su salud mental es bastante importante.

"Trata de cuidar tu salud empezando un régimen de dieta y ejercicio para que te mantengas de lo más saludable."

A los geminianos la astróloga les solicita que traten de ser más discretos con sus planes a futuro, no los cuenten a nadie porque se los pueden "salar". "Hay mucha envidias, recuerden eso siempre, además alguien tendrá una conexión muy fuerte contigo, así que déjate querer que ya es tiempo de tener una pareja formal."

A la gente de Cáncer le augura un fin de semana esplendoroso:"tu signo está atravesando por una racha de buena fortuna y eso te va a ayudar económicamente."

A la gente de Leo le ve nuevas oportunidades de crecimiento laboral: "te invitan a salir de viaje con tus amigos en estos días. Recuerda que eres muy intenso en cuestión amorosa, así que trata de irte despacio. "

Los de Virgo la verán excelente bien en su econonía de aquí en adelante, puesto que sus problemas económicos se verán resueltos y la buena suerte empezará a llegar a sus vidas, dice la cubana.

Mientras que los de Libra deberán ya "sentar cabeza" en materia del amor, dice Mhoni Vidente: "es momento ideal para que formalices tu relación y tengas una familia. Recibes una buena noticia que te dará mucha felicidad en lo laboral."