Mhoni Vidente te trae los horóscopos del 4 de marzo ¡No te los pierdas!

Aries

Semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo o estar analizando un cambio de proyecto laboral. Sigue con la dieta y ejercicios que la vanidad de los Aries es muy fuerte y les gusta que los volten a ver.

Te invitan a una fiesta estos días, tu asiste que necesitas socializar. Preparas los pagos de colegiaturas o decides cambiar de escuela a uno de tus hijos. Trata de no preocuparte por situaciones que aún no pasan. Te llega un dinero extra por parte de una comisión o un bono.

Ya no seas tan terco, si esa persona no te quiere trata de cerrar ese círculo y comenzar con uno nuevo. Cuidate de problemas de nervios u hormonales. Estos días puedes hacerte un tratamiento estético y estar de lo mejor, te busca alguien del signo de acuario o piscis para pedirte matrimonio o un compromiso firme de amor.

Tauro

Semana de pagar deudas de colegiaturas o regresar otra vez a estudiar recuerda que tu signo es uno de los mas inteligentes del zodiaco y por eso siempre tienes que estar actualizando en tu carrera universitaria , te cuidado con las mentiras trata de no decirles o no comprometerte en situaciones que después salgan de tu control si no tienes nada que decir es mejor no opinar sobretodo en el trabajo.

Te llega una invitación para salir de viaje en esta semana y será para cerrar un contrato o ver la posibilidad de un trabajo nuevo , ten cuidado con las perdidas o no seas tan descuidado con tus cosas , cambias el celular por uno mas reciente , trata de no pelear con tu pareja por celos o desconfianzas recuerda que tu signo piensa lo que no es, así que aprende a ser tolerante y seguro en las relaciones amorosas.

Te viene un golpe de suerte el día 06 de marzo con los números 21,30,76 y trata que ese día de hacer los cambios necesarios en tu vida para progresar como pedir un aumento de sueldo o buscar u crédito para comprar un coche nuevo y transformarte en tu persona con mejor actitud en todo lo que realices, no te separes tanto de tu familia que son la base de tu existencia cada vez que puedas trata de reunirse con ellos , te compras una motocicleta o una bicicleta.

Géminis

Semana de estar con algo de resentimientos con las personas con las que laboras por culpa de chismes o malos entendidos trata de no darle tanta importancia a esa situación y veraz que saldrás exitoso en todo estos días , te llega la junta de ultimo momento con tus jefes para cambios de proyectos o reacomodo de puestos así que tu trata de pedir un aumento de sueldo que te lo van a dar , te invita a una reunión de ex alumnos de tu carrera universitaria así trata de ir para que te actualices con tu amigos.

En cuestiones de pareja a veces te da miedo tomar decisiones de separarse o darse un tiempos recuerda que tu signo siempre esta en busca de la felicidad así que si ya no hay amor en tu relación es mejor darse un tiempo, arreglas la cocina de tu casa o compras muebles para tu recamara , trata de seguir con el ejercicio no te desanimes que tu punto débil es el comer mucho así trata de llevar una dieta para que veas de lo mejor, y si piensas en regresar a tomar tus estudios trata de estudiar medicina ,enfermería , comunicaciones o algo referente a la ingeniería que eso te ayudar mucho en el futuro.

A los géminis que están solteros van ser unos días de estar conociendo personas muy afines a tu signo como los Aries , libra y capricornio, te busca un familiar para pedirte un apoyo económico, tendrás un golpe de suerte este día 07 de marzo con los números 31,28,70 y trata de ese día de ponerte mucho perfume para que venga a ti mas la abundancia.

Cáncer

Semana de estar con mucha presión en cuestiones de trabajo o decides hacer los cambios necesarios en cuestiones laboral para sentirte mejor o buscar ya un aumento de sueldo recuerda que tu signo siempre se tiene que sentir reconocido en lo que se desempeña si no entras en depresión así no te quedes callado exige lo que te mereces como trabajador.

Te busca un familiar para decirte que van ser padres , ten cuidado con problemas de vesícula o intestino trata de ir con tu medico , en esta semana es el momento ideal de cambiarse de casa o ya buscar un crédito para comprar un departamento recuerda que a tu signo le gusta sentirse seguro en la vida , tendrás un golpe de suerte el día 07 de marzo con los números 34,51,20 y trata de ese día prender una vela blanca y pedir lo que tanto necesitas para estar en paz en tu vida.

Ya no enfrentes tanto a tu pareja recuerda que es mejor llegar a un acuerdo y estar en paz y si ya no hay amor es tiempos de separarse y buscar alguien mas compatible con tu signo, decides empezar ese negocio por línea que tanto deseas recuerda que a tu signo le gusta mucho gastar y por eso necesita mas ingresos.

Leo

05 de marzo día mágico para tu signo en este día podrás lograr todo lo que necesitas para estar mejor y hacer los cambios necesarios para tener mas abundancia recuerda que tu signo en este día cierra un ciclo y empieza otro mejor así que te recomiendo que prendas un cirio blanco y le pidas a tu Ángel de la guardia lo que tanto necesitas para estar en paz.

Semana de tener muchos cambios en tu vida laboral o vendrá a ti una oportunidad de trabajo que necesitas analizar muy bien para dar ese paso a crecer económicamente, a los Leo que están casados les vendrá un embarazo en puerta y a los leo que están solteros tendrán la oportunidad con amores nuevos del signo de Aries , sagitario o acuario que van ser muy compatibles contigo, tramites de un crédito personal.

Mandas arreglar el techo de tu casa o el baño, tramites de un seguro de gastos médicos, sacas de tu guardarropa lo que ya no utilizas y trata de donarlo alguien que lo necesite así te vendrá más abundancia, cuidado con los robos o perdidas se mas precavido , trata de pagar deudas del pasado para que no tengas ningún problema de demanda recuerda ahorrar, decides buscar a une x pareja para quedar en claro los malos entendidos , tus números mágicos son 20,19,77.

Virgo

Semana de estar arreglando papeles de tu casa o hablar con un abogado para un asunto personal recuerda amigo de virgo que estas en tus días de resolver cualquier problemas que tengas así aprovecha esta buena racha, te llegan unos familiares de fueras para una fiesta familiar ,te busca tu papi para pedirte un favor económico.

Realizas pagos atrasados de unas cuentas, ahora si decides ponerte a dieta o hacerte una cirugía estética háztela te va salir de lo mejor, ya no extrañes a las personas que ya se fueron de tu vida tu siempre recuérdalo en presencia y nunca en ausencia y veras que sentirás de lo mejor.

Tendrás un día mágico el día 07 de marzo ese día vendrá una gran sorpresas que te hará sentir de lo mejor en cuestiones de trabajo, ten cuidado con las envidias o brujerías trata de cuidar a tus mascotas por allí caen primero todo lo que te quieren hacer, tú número de la suerte 04,55,61 te busca un amor del signo de ARIES,CANCER O ACUARIO que hablara de amor verdadero hacia a ti.

Libra

Semana tener muchos pendientes atrasados o con muchas preocupaciones de trabajo recuerda que tu signo es muy estresado o a todo le pones mucha atención trata de relajarte y darle prioridad asuntos laborales y sacarlos adelante recuerda que tu vives de tu trabajo así dale prioridad a ese situación.

Tramites de vender una propiedad familiar, eres el mejor conversador y comunicólogo del zodiaco por eso siempre necesitas estar acompañado de amigos nuevos así trata de siempre estar en alguna actividad que te haga conocer mas personas, en estos días te vendrá un amor verdadero del signo de Acuario, Géminis o Leo que hablara de estar muy bien contigo.

Te haces una operación y saldrás de lo mejor, recuerda que no gastes de más y trata de quitarte los nervios haciendo ejercicio y no comprando lo que no necesitas, tendrás un golpe de suerte el día 06 de marzo que ese día se te dará todo lo que venias necesitando de cambios de proyectos o laboral , tu número de la suerte son 01,44,31

Escorpión

Semana de estar renovando por completo todos tus planes de vida recuerda que tu signo esta atravesando por un ciclo de abundancia y prosperidad así que debes de aprovecharlo al máximo en cuestiones de cambios de trabajo o comparar coche o sacar ese crédito que te va ayudar a crecer mas en tu patrimonio , vuelves a tomar un curso de idiomas o administración.

Ten cuidado con problemas de la piel o el cabello es una infección trata de ir con un médico, te vuelves a meter al gimnasio o hacer dieta, tu signo es el mas alegre y simpático del zodiaco y eso hace que siempre estés rodeado de amistades y amores nuevos que estos días se te dará un amor fugaz o prohibido con alguien del signo de piscis o Aries que será muy intenso, vas con el dentista hacerte una revisión dental, te buscan de un trabajo de gobierno o de abogados para darte un buen puesto.

Cuida a tu mami que va andar enfermita , tendrás un golpe de suerte el día 08 de marzo así que trata de ponerte algo de plata y ropa clara y mucho perfume para que tu energía se multiplique mas, estudias ingles o sistemas digitales, tu número de la suerte 02,11,87

Sagitario

04 de marzo día de organizarte y realizar todo tus planes que tienes en mente recuerda que tu signo es el mas distraído en todo así que trata de poner mas atención a tus planes de vida y en este día va venir a ti esa oportunidad de crecimiento laboral.

Haces pagos de colegiaturas o cambias de carrera universitaria, te llega la invitación de salir de viaje con tus amigos en estos días, te busca un ex pareja para pedirte perdón o regresar recuerda que todos nos equivocamos así que trata de darle una oportunidad al amor, semana de muchas nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral así que te recomiendo que trata prendas una veladora amarrilla para se habrán los caminos y pedirle a tu Ángel de la guardia que te ayude en lo que necesites, tendrás una sorpresa de un embarazo por parte de un familiar, arreglas papeles de impuestos o hacienda , tu mejor número es 01,23,77

Capricornio

Recuerda que el orgullo a veces nos hace estar mal y no aceptar que nos equivocamos así que amigo de capricornio busca a esa persona y explícale lo que paso en ese momento y vas a ver que vas a quedar en paz. Semana de mucha suerte en todo lo relacionado a volver estudiar o comenzar una nueva etapa universitaria recuerda que eres unos de los signos mas inteligentes.

Trata de hacer ejercicio recuerda son tiempos para ti en crecimiento en lo personal, te busca tu abuelito para pedirte un favor trata de no alejarte mucho de tu familia, en el amor se te dará dos amores a la veces o la pasión estará muy presente en estos días con los signos de Piscis, Aries o Libra que serán muy compatibles con tu signo en lo amoroso.

Pagas deudas del pasado , mandas a la afinación a tu carro, trata de buscar ayuda o una persona que te guie espiritualmente , tendrás un golpe de suerte el día 05 de marzo con el numero 03,21,77 recuerda combinarlo con tu fecha de nacimiento, te compras ropa y analizas irte de viaje en mes de abril.

Acuario

Van a ser unos días de poner en orden tus ideas y analizar que quieres para tu futuro personal recuerda que el acuario siempre busca el bienestar en todo lo que realiza, no hagas cosas buenas que parezcan malas sobretodo con tu pareja recuerda que tu signo es coqueto natural a veces se mete en problemas sin razón , recuerda que tu mente es muy fuerte y siempre realizas lo que piensas así a poner tu mente en todo lo positivo y más el día 07 de marzo que ese día vas a brillar más en lo laboral y recuerda ese día ponerte una pulsera de plata o de oro con mucho perfume para que la suerte te dure más tiempo.

Sacas un crédito para coche, te busca un amor del pasado para tener ya una relación seria contigo ,te pagan una deuda del pasado , ten cuidado con infección en la piel trata de ir con tu medico, será una semana de mucho trabajo y estar conociendo personas muy importantes para tu progreso laboral.

Tendrás mucha suerte en cuestiones con amores prohibidos, tu número de la suerte 02,17,88, trata de no caer en provocaciones de personas envidiosas que solo quieren molestarte sobretodo en el trabajo, te compras ropa para una evento muy importante en estos días , llega en estos días alguien que extrañas mucho así que trata de disfrutar tu relación de pareja.

Piscis

Días de recibir una buena noticia en cuestiones de trabajo por fin firmar tu contrato de planta recuerda que estas en una etapa de crecimiento laboral , trata de no pedir por el momento un aumento de sueldo que solo te va llegar recuerda que tu signo es muy desesperado y caen a veces en lo grosero así trata de ser mas cauteloso con tus palabras.

Semana de muchos regalos sorpresa y te llega una invitación por tu cumpleaños a cenar va ser días muy felices, te llega también una propuesta de salir de viaje en semana santa , te recuerdas mucho un amor del pasado y piensas en buscarlo recuerda amigo de piscis que tu signo es así muy atado a relaciones amorosas que no eran para ti pero lo mejor que puedes hacer es buscar esa expareja y hablar de lo que paso y cerrar cirulos.

Vuelves a estudiar algo relacionado a ingeniería, tramitas un crédito para pagar deudas , en tu casa sabrás de una enfermedad de tu papi así trata de estar al pendiente de él , tramitas tu seguro médico, tendrás mucha compatibilidad con los signos de Piscis, Cáncer y escorpión que hablaran de un amor verdadero y sincero ,tu mejor va ser el 08 de marzo en ese vendrá a ti una sorpresa económica y regalo que no esperabas, cambias tu celular por uno mas reciente, arreglas papeles de una demanda legal que saldrá a tu favor.

Tus números mágicos son 00,23,18 y trata de combinarlo con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.