Mhoni Vidente tuvo contacto con José José del más allá

Mhoni Vidente está en boca de todos pues dijo en su sección Ruleta Esotérica del programa Hoy, que ha tenido contacto del más haya con José José quién falleció la semana pasada después de estar aislado en la ciudad de Miami al cuidado de su hija Sarita Sosa.

"Acabo de tener una revelación con él, una revelación que me decía, Mhoni diles a todos que sigo muy triste, que recen por mi que últimamente e andado muy angustiado y que trate de negociar más que todos mis hijos en cuestiones de pleito que todavía esto lo veo fuerte va a seguir en cuestión de seis o siete meses...", dijo Mhoni.

Recordemos que la vida de José José se volvió un misterio cuando se dio a conocer que su hija menor Sarita Sosa, se lo quiso llevar a la ciudad de Miami para cuidarlo mejor, pues no quiso que se quedara en México donde enfrentó un agresivo cáncer.

Por si fuera poco todo se puso más extraño cuando se dio a conocer que el Príncipe de la Canción, según no quería recibir visitas, mucho menos la de sus hijos mayores José Joel y Marysol Sosa, quienes mostraron su descontento ante los medios.

Pero fue la muerte del artista lo que provocó que la polémica se desatara, ya que se dio a conocer que Sara no quería tener contacto, con sus hermanos, incluso algunos artistas dijeron que no pudieron hablar con él, pues Sarita no se los permitía.

Cabe mencionar que Mhoni fue muy cuestionada por haber dicho que tuvo contacto con José José, pues los internautas dieron su punto de vista.

"Mhoni si es que tú sabes de esto, él está en dónde bdebe de estar y aún no es tiempo de que él se contacte con nadie ,tardará ?cuanto tiempo? solamente Dios sabrá pero aún no", le escribió un usuario.