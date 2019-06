Mhoni Vidente y los horóscopos de la semana

Para que inicies bien la semana, la astróloga, Mhoni Vidente te comparte lo que te depara el destino. Aquí los horóscopos de la semana.

ARIES

Semana de estar con una propuesta de cambio de trabajo recuerda que tu signo lo domina siempre el crecer más en lo económico por eso casi siempre los de tu signo son Líderes empresariales Administradores públicos así que trata de buscar algo de estas profesiones en cuestión de trabajo que te va ir de lo mejor, no arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos o malos entendidos recuerda que tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación amorosa , tendrás un golpe de suerte el 25 de junio con los números 05,33,21 trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento y ese día te recomiendo poner una veladora de color blanca y ponerte algo de oro para que reine más tiempo la suerte , tu ángel de la guardia te manda a decir para estos días que debes ser concentrado en todo lo que tienes en mente para tu futuro y no desanimarte que la suerte va estar de tu lado , recuerda que el Aries lo domina la sexualidad y a los que están solteros tendrán amores prohibidos recuerda que la convivencia en el trabajo siempre hace que te ilusiones con tus compañeros pero lo peor que puede hacer tu signo es enredarse con personas comprometidas o casadas , el planeta que va regir en estos días va ser Marte y como es el planeta de la guerra y la sabiduría te recomienda que en estos días no tomes decisiones precipitas o trata de controlar tu carácter para que no tengas problemas en lo laboral, lo positivo del planeta Marte junto con tu signo es que tendrás más suerte en tu vida empresarial o de negocios propios y la llegada de dinero.

TAURO

Semana de estar un poco alterado por problemas personales recuerda que tu tienes el poder de quitarte todo lo negativo solo necesitas concentrarte en lo que necesitas y veraz que vendrá a ti esa paz que necesitas para estar mejor, sales de viaje por cuestiones de visitar a un familiar recuerda que tu signo siempre necesita mover su energía, te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito , recuerda que a tu signo le da impotencia no poder hacer las cosas como tú quieres y empiezas a sentirse mal pero eso una dificultades de tu signo es ser controlador de todo y más de tu pareja así que trata de aprender a relajarte , tu mejor día va ser el día 27 de junio en ese día la suerte te va sonreír en todos los sentidos y mas en cuestiones de trabajo por fin te ofrecen una contrato nuevo que te va dejar más satisfacciones pero recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa, ya no peles con tu pareja si te quiere pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados , tendrás exámenes en tu escuela trata de ser mas aplicado en tus estudios para que puedas avanzar más , tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 07,66,21, tu compatibilidad en el amor va ser con el signo de capricornio ,Cáncer , Libra y Tauro. Tu planeta que va regir este semana va ser Mercurio que te indica que van ser unos días de sorpresas en cuestiones de viajes o negocios nuevos que te van a dejar mas prosperidad, lo negativo del planeta Mercurio es que debes de tener cuidado en cuestiones de robos o perdidas te recomienda tener más cautela.

GEMINIS

Semana de suerte para tu signo van ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo solo trata de platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor recuerda que tu signo es Aire y eso lo hace siempre estar en constante crecimiento mental , ya no te agobies por problemas de pareja trata de llegar a un acuerdo y si no se puede es mejor darse un tiempo recuerda que uno tiene que quererse uno primero para querer a los demás, empiezas analizar hacer una maestría o tener un curso de idiomas recuerda que siempre el estar aprendiendo te va servir para crecer mas como persona , cuídate de dolores de cuello o espalda que es por el estrés trata de empezar una rutina de ejercicio, tendrás un golpe de suerte el día 25 de junio en cuestiones de juegos de azar con los números 02,44,71, te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de una deuda del pasado, arreglas papelería de cuestiones de pagos de impuestos o pagos de cuenta de banco, haces planes de viajar para el mes de julio con tus amigos, el planeta que te va influir en estos días es Júpiter y esto te dice que debes desarrollarte mas ante la sociedad es decir trata de involucrarte en cuestiones de relaciones políticas o publicas y veraz que tendrás éxito, en lo negativo de este planeta Júpiter con tu signo es el tener el temperamento muy fuerte e impulsivo y eso hace que fracases en cuestiones de negocios o laboral así que trata de controlarlo y pensar antes de actuar.

CANCER

Semana de estar de festejos y llenándote de buenas energías a tu alrededor recuerda que una de tus mejores etapas es cuando cumples años y mas porque tu energía se renueva, días de estar con sentimientos encontrados no sabrás que hacer en cuestión de un amor del pasado recuerda deja que las cosas fluyan y que el mismo destino te junte o te separe de esa persona , te llega revisión de tu trabajo por parte de tus jefes así que trata de poner en orden todo para después no tengas ningún problema laboral , pides un aumento de sueldo a tus directivos te lo van a dar, haces unos pagos de tu coche o tarjeta de crédito , cuídate de problemas de dolor de espalda o cintura recuerda que va ser tu punto débil en estos días, te busca un amigo para proponerte un negocio , ya no busques problemas donde no los hay y menos en el trabajo tu trata de tranquilizarte y dejar que todo fluya recuerda que tu felicidad es la envidia de otros así no platiques tus éxitos , sales de viaje por cuestión de visitar unos familiares , tendrás un golpe de suerte con los números 90,77,21, el mejor regalo para ti es el reloj o perfume, el planeta que va regir en estos días a tu signo es Marte y esto te dice que debes de tener cuidado con las inversiones grandes y fijarte muy bien lo que firmas, el planeta Marte junto a tu signo nos indica que la suerte en cuestiones de una pareja va estar muy presente en tu vida o el querer ya formar una familia.

LEO

Semana de prosperidad y darle continuidad a tus metas de vida recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente así no te estrés demasiado y veraz como lo vas a lograr , a veces tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja y esto es algo natural en ti pero debes de empezar a controlar todo ese temperamento y aprender a tener cada quien su espacio y ser feliz , tendrás un golpe de suerte con los números 23,17,90 y el color azul fuerte así trata de usarlo mas y también te va llegar un dinero que te debían en tu trabajo , te busca un amor nuevo del signo de sagitario o acuario que va ser muy compatible contigo recuerda que las relaciones nuevas te las tienes que llevar más despacio para que no abrumes a tu pareja , terminas de hacer unas compras para tu casa , te llega amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad , tu planeta que va estar influyendo con sus energías a tu signo es Neptuno y este plante rige todo lo que es la espiritualidad y el arte y te recomienda que tengas mas comunicación con tu ángel de la guardia para que te guie en tu vida personal, el tener mas conocimientos de todo lo que sea diseño o artístico que eso te va ayudar a crecer más en lo personal, lo negativo que tienes el planeta Neptuno es que no te quieres hacer responsable de tu vida personal o te da miedo los compromisos de pareja por eso necesitas ya enfrentar los retos con madurez.

VIRGO

Semana de buenas energías alrededor de tu signo vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de firma de contratos nuevos o la llegada de un dinero por parte de un trabajo así que trata de analizar bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor pero trata de no caer en presumir lo que todavía no tienes para que no se te sale , tramitas tu visa americana o pasaporte , recibes una invitación para salir de viaje , tramitas un crédito bancario para un departamento , sabrás de un embarazo familiar que te va dar mucha alegría , cuidado con los celos trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón, a los Virgo que están solteros van ser unos días de estar conociendo personas muy compatibles con tu signo así que vístete de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume, este día 27 de junio va ser de suerte en todo lo relacionado en relaciones públicas o emprender un negocio así que no lo dudes y ponlo que te va ir de lo mejor , tus números de la suerte son 05,66,81 en estos días te va estar dominando el planeta de Mercurio y el efecto que tendrá en los Virgo que van estar mas administrados y con una gran fuerza para realizar cualquier negocio con éxito que se les presente y también el comenzar una nueva etapa de estudios universitarios que te darán mucho triunfos en el futuro y planeta Mercurio te indica que es el momento de mover las energías y si puedes cambiarte de casa hazlo o si quieres viajar realízalo que te va ir de lo mejor y también te recomienda ponerte algo de oro o plata para atraer la abundancia.

LIBRA

Semana de estar con muchas preocupaciones personales recuerda que eres muy fuerte pero también tienes que saber quitar de tu vida problemas que no son tuyos y el que va estar viendo por los demás así que amigo de libra tu trata de concéntrate en lo tuyo y veraz como lo vas a solucionar todo, en tu trabajo se avecinan cambios muy importantes en cuestiones de puestos o reacomodo de personal así que trata de hablar con tus superiores para que te consideren para un mejor puesto recuerda que te llega la invitación de trabajar en una empresa internacional que eso te estar mejor en lo económico , tu mejor día va ser el 27 de junio en cuestión de cierre de contratos o la autorización de algún crédito, en cuestiones amorosas vas estar de lo mejor con tu pareja van ser unos días de mucha compatibilidad y pasión y a los Libra que están solteros les va venir alguien del signo de Sagitario o Piscis que va hablar de formalidad , ten cuidado con problemas de huesos recuerda que debes de siempre estar con mucha cautela con los accidentes , te invitan a una boda , recibes una beca de estudios en otra universidad, esta semana vas estar regido por el planeta Plutón y tu signo te indica que debes de tener una gran transformación en lo personal y dejar atrás todo lo negativo recuerda que el planeta de Plutón es de catarsis es decir renacer y levantarse después de caído así que en estos días trata de hacer cualquier cambio que tengas en mente de negocio o trabajo que te va funcionar de lo mejor y te recomienda que te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa para atraer más la abundancia.

ESCORPION

Semana de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 01,23,59 y trata de usar mucho el color azul en todo lo que uses, en cuestiones de trabajo te viene una revisión laboral o de auditoría así que trata de poner en orden todo lo que tengas pendiente y recuerda que no debes de confiar tanto en tus compañeros de trabajo porque tarde o temprano te van a traicionar así que tu se discreto y haz lo tuyo , cuídate de problemas de nervios o si estas a dieta trata de no tomar pastillas que esto te altera mucho, van ser unos días de recordar un amor del pasado tu trata de quedar en paz y volverte enamorar que estos días el amor va estar en tu signo con más fuerza , ten cuidado con lo que firmas sobretodo en creiditos o documentos recuerda que debes de asesorarte con alguien que sepa de legal para que después no tengas problemas , te buscan para invitarte a una boda o bautizo , realizas el cambio de tu coche por unos más reciente , no dejes de estudiar recuerda que tu signo siempre debe estar aprendiendo para que pueda realizarse como persona , tu planeta en esta semana va ser Neptuno recuerda que reina el caos en cuestiones de trabajo así trata de no caer en provocaciones de pleitos laboral y en el lado positivo Neptuno junto con tu signo son grandes líderes sociales y políticos así que trata de empezar esa carrera que tienes en mente, este Neptuno te va rodear de energías positivas en cuestiones de dinero.

SAGITARIO

Semana de estar con algo de problemas con tu pareja así que trata de no hacerlo tan grande un problema que no lo es y llegar a un acuerdo , semana de tener muchas juntas con tus proveedores o clientes laboral van ser unos días de renovación de contratos y nuevos decisiones así que trata de estar muy atento a todo lo que te piden tus jefes , te llega la propuesta de un concurso o licitación en tu trata de entrar que eso te va ayudar a estar mejor en tu trabajo, te viene un golpe de suerte con los números 07,88,21, arreglas asuntos legales a tu favor , resuelves un asunto financiero con un banco y trata de ya no endeudarte y se mas administrado en tu economía, prepárate un viaje en estos días de verano y recuerda que eso te va ayudar a que este tu energía positiva mas fuerte , ten cuidado con problemas de la garganta o pulmones trata de ir con tu medico, arreglas tu casa o decides hacerle unas mejoras, tu planeta en esta semana va ser Urano esto te indica que van ser unos días de muchas relaciones publicas y de estar conociendo personas muy importantes para tu progreso laboral y a los sagitario que están solteros el planeta de Urano te indica que les vendrá un amor verdadero en su vida.

CAPRICORNIO

Semana de estar con muchas energías positivas en tu medio laboral así que trata de conseguir ese puesto que tanto deseas recuerda que el signo de Capricornio siempre consigue el éxito en todo lo que se propone, días de volverse enamorar recuerda que tu signo no sabe estar solo y es el momento de comenzar esa relación amorosa que tanto deseas para tener más estabilidad y tus signos más compatibles son Aries , Géminis y Virgo así que deja que el amor entre en tu vida , ten cuidado con problemas de estomago o intestino trata de seguir con la dieta saludable y el ejercicio para que te mantengas más sano , compras unos boletos de aviones para salir de viaje en el mes de Julio, te busca un amigo para invitarte a una boda, te viene un golpe de suerte con los números 04,29,77 , el planeta que va estar influyendo tu signo es Saturno recuerda que este planeta su energía es muy lenta y te hace estar en constante tropiezos financieros así que recomiendo no sacar ningún crédito o no comparar nada de bienes mientras pasan estos días y el lado positivo es que podrás resolver situaciones legales o divorcio a tu favor.

ACUARIO

Semana de estar administrado más tu tiempo para aprovecharlo más en cuestiones de trabajo o proyectos nuevos recuerda que tu signo siempre está pensando en hacer algo nuevo para llenar más su vida profesional y esta semana te va llegar una sorpresa económica por parte de un trabajo extra, Si eres Acuario mujer ten cuidado con problemas de hormonas o quistes trata de ir con el médico, no te pongas a dieta con pastillas recuerda que a ti te altera todo lo que sean dietas forzadas así que busca lo natural y hacer más ejercicio, en estos días va ver varios cambios en cuestiones de puesto así que trata de poner una veladora y pedirle a todos los Ángeles que te ayuden a conseguir lo que tanto desean , cuídate de dolores de nuca o cabeza trata de dormir más tiempo y dejar apagado tu celular en las noches , en cuestiones de dinero terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente de tus cuentas bancarias, para los Acuario que tiene pareja trata de no quererse tanto para que no se peleen mucho recuerda que el amor no tiene condiciones , tendrás un golpe de suerte con los números 09,14,22 y trata de vestirte más de tu color el azul fuerte , sabrás de una operación familiar pero todo saldrá de lo mejor, tu planeta que te va regir en estos días es Júpiter el líder del optimismo que eso significa que grandes sorpresas van estar rodeando tus días y cuando creas que todo lo tienes perdido te va llegar el éxito, también este planeta junto con tu signo es la combinación perfecta para desarrollar grandes proyectos de vida.

PISCIS

Semana de estar con toda la buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida recuerda que tu signo está en una época de transformación de todo las energías y eso te va ayudar a crecer más profesionalmente solo trata de quitarte de encima malos pensamientos y envidias por eso te recomiendo que este día 27 de junio prendas una veladora y ponerte algo de plata para que reine más tiempo esa buena suerte , te busca un familiar para invitarte a una boda, te llega un dinero por parte de un bono o compensación laboral ,ya no peles con tu pareja recuerda que tu signo siempre dramatiza todas las situaciones , tendrás un mensaje por parte de tu ángel de la guardia que te dice que parte de tu misión en la vida tiene que ver con la comunicación o líder social , te regalan una mascota , recuerda que estás en tu época de sentirte y verte más joven así que no descuides la dieta y el ejercicio que eso te va ayudar a mantenerte de lo mejor , te busca tu mami para pedirte un favor, recuerda que tu signo es la equidad de todo así que siempre vas a dar el consejo adecuado a los demás por eso siempre son psicólogos o maestros , tendrás un golpe con los números 06,50,32 tu planeta que te va estar rigiendo en estos días es Venus que es el planeta del amor y el arte así que van ser unos días de gran creación o diseño así que trata de tomar un curso de arquitectura o medicina estética que eso te va ayudar mucho en el futuro, en cuestiones amorosas el plante Venus te dice que por fin encuentras la pareja ideal , pero lo negativo de este planeta con tu signo es la venganza así que trata de quitarte del pensamiento rencores y liberar tu energía hacia lo constructivo.