Mhoni Vidente y los horóscopos de la semana

PISCIS

Semana de estar analizando un cambio de trabajo o de lugar de residencia ya necesitas darle más fuerza a tus proyectos de vida y ya no esperar que sucedan por si solos, así que debes de empezar este día 11 de julio en tomar riendas de tu vida laboral y empezara a cosechar triunfos , ya no estés preocupado por tu relación amorosa recuerda que si es tuyo va regresar si no nunca lo fue, así tu calma que el amor siempre llega , terminas de hacer unos pagos de tarjeta , ya piensas en tus vacaciones para el mes de agosto con tus amigos y decides ya organizarlas, ten cuidado con problemas de infecciones de la piel o el cabello trata de ir con tu médico. Eres muy conquistador y siempre estas rodeado de amores nuevos y eso hace que tu signo sea uno de los más codiciado en cuestiones de casamiento pero siempre analiza con quien deseas formar un hogar para que después no te arrepientas, ya no tratas de arreglar la vida de todo mundo, recuerda que es mejor mantenerse al margen de la situaciones personales de los demás para que no te contamines con su energía , tu carta del tarot que es La Luna, te indica que es el momento de seguir con ese sueño de tener tu propio negocio y no dejar tus planes para después recuerda que tu signo siempre busca sobresalir en la vida ,tus números de la suerte son 23,10,09 , para los Piscis comprometidos les llega un embarazo en puerta.

ACUARIO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de As de Oros que significa que estas en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor o empezar ese proyecto que traes en planes que el tarot te indica que estas atravesando por una etapa de abundancia en tu vida y crecimiento laboral, también ésta carta el as de oros te va decir que te va llegar un amor muy sincero a tu vida que va ser de signo de Aries o Cáncer, así trata de estar en toda la disposición de enamorarte. A los Acuario que están en pareja tendrán algunas dificultades por cuestiones de celos así trata de no llevar a más esa situación , te llega un dinero extra por lotería con los números 02,11 y trata de jugarlo el día martes para que tu suerte se multiplique , ya no seas tan ostentoso trata de llevar tu vida de lo más sencillo que eso te va ser grande como persona , te busca un familiar para pedirte un favor económico , ten cuidado con tu mascota va andar un poco en enfermito ,mandas arreglar tu coche o le toca el mantenimiento , ya no peles tanto en el trabajo, recuerda que eres el líder e inteligente y no por eso te indica que siempre tengas la razón así trata de medir todas las situaciones que se presenten , arreglas algún problema legal a tu favor.

CAPRICORNIO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Torre que esto significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo o escuela por eso te recomienda mantenerla clama y ser muy prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás, recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden , esta carta La Torre significa que tendrás a crecer más en lo económico y podrás comprar un coche o casa con algún crédito recuerda que lo más importante de tu signo es asegurar su patrimonio , te llega un dinero extra por lotería con los números 60,43 y trata de agregarle su día de nacimiento para personalizar tu suerte , seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas si estas en pareja en este momento no lo dudes trata de formalizar que esa relación va prosperar y si eres capricornio soltero te va llegar alguien del signo de piscis o virgo que será tu pareja ideal , esta carta también te recomienda que sanes tu corazón con reconocer que te equivocaste y pedir perdón a esa persona que se lo merece es tiempo que vivas mas en paz , trata de cambiar tu celular por una más reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo.

SAGITARIO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Emperatriz te indica que debes confiar en tu inteligencia y libertad para tomar decisiones para ser un exitoso en todo lo que realices, recuerda que tu signo es el más carismático y junto con esta carta de la emperatriz se da la mancuerna prefecta para realizar todo y empezar una vida de triunfos, solo debes de no confiarte demasiado y siempre estar luchando por un ideal y recuerda que debes de hacer las cosas que más quieras en la vida y no sentirte atado a un trabajo porque después no entres en depresión, la carta de la emperatriz que debes de ser generoso con todo y más en lo económico para que las energías se regresen a tu vida. En esta semana te recomiendo el día 09 de julio prender una vela y pedirle a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitas y veraz que pronto se te verá cumplido, ,cuídate de problemas de espalda o riñones trata de ir con tu médico o deja a un lado las pastillas de dieta que eso solo te va causar problemas de salud trata de seguir con tu ejercicio, te invitan a salir de viaje a finales de mes hazlo, que eso te va ayudar a relajarte, a los sagitario que están en pareja traten de estar un poco más en comunicación y no faltarse al respecto cuando tengan una discusión, soluciones un crédito bancario para la compra de un coche , recibes un bono por tu trabajo.

ESCORPION

En el horóscopo del tarot te salió la carta La Fuerza, esta carta te recomienda que debes de cambiar de actitud hacia tu futuro recuerda que es el momento ideal de crecer en lo profesional y esta carta te está diciendo que se te va dar y que es tiempo de cambiarte de trabajo o poner un negocio, que sin duda tendrás éxito también. La carta de la Fuerza junto a tu signo cáncer te dice que la intuición esta a un nivel muy fuerte y que podrás realizar cualquier ritual de la abundancia y te va funcionar muy rápido, así te recomiendo que este día 10 de julio prendas una vela blanca y te des baños de flores y veraz como al abundancia vendrá a tu vida , tus números de la suerte son 04,21 , te buscan para invitarte a salir de viaje en estos días hazlo que ya necesitas un tiempo para ti , en cuestiones amorosas no seas tan dramático y trata de ser menos controlador con tu pareja y veraz que se van a llevar de lo mejor , tramites de pagos de impuesto o de tarjeta de crédito , te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo en tu vida , ten cuidado con las perdidas en la calle o trata de ser más cauteloso , arreglas tu coche, decides cambiar el plan de celular , te invitan a ser socio de un negocio hazlo te va ir de lo mejor.

LIBRA

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Sacerdotisa esta carta te indica la reconciliación contigo mismo y con los demás, es la carta de la superación personal y quitarse culpas del pasado recuerda que tu signo tiene la tendencia de lastimar siempre a los demás sin darse cuenta y esta carta te indica que es el momento de superarlo, también te dice que no te sabotees tu mismo al éxito y la felicidad que lo tienes a la mano pero a veces tu mismo carácter te hace no tenerlo y esta carta te da la virtud de estar bendecido en todo lo que realices y por eso te recomiendo que este día 11 de julio prendas una vela y le pidas a tu ángel de la guardia todo lo que necesitas y veraz como la suerte va venir a ti , va ser unos días de muchos trabajo así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente , te busca un amor nuevo del signo de virgo o aires que va ser muy compatible contigo , arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor , a los Libra que están casados traten de tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación , cuidado con lo que comes recuerda que tu tendencia es engordar por todo así que sigue una dieta saludable , te invitan a una fiesta que vas a divertir mucho , recibes un regalo que no esperabas que te va dar mucha alegría.

VIRGO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Estrella, esta carta te dice que es tiempo de madurar en lo profesional y buscar ya tu camino al éxito, recuerda que eres el más inteligente del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones, esta carta La Estrella te dice también que tu astucia e intelecto supera a cualquiera que solo tienes que ponerlo en práctica y veraz como te da resultado, todo lo que realices y también esta carta te indica que debes de tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales porque eso va afectar toda tu vida por eso te recomienda que pienses dos veces antes de actuar , esta semana tendrás un junta en lo laboral para darte un desempeño mejor en tu trabajo , ten cuidado con problemas de migraña o estrés recuerda que es tu punto débil , te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa, recuerda que ni para atrás ni para agarrar impulso siempre para adelante , tus números de la suerte son 08,77,21 y trata de usar más el color azul fuerte para atraer más la suerte , este día 09 de julio te recomiendo prendas una vela roja y le pidas a tu ángel de la guardia que te conceda lo que tanto deseas y veraz como vendrá a tu vida.

LEO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Rueda de la Fortuna, que significa que ese mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas o malos trabajos van a quedar atrás, esta carta es muy poderosa y junto a tu signo que es de fuego te dice que es el momento de crecer en todo lo que tiene planeado pero debes de ser cauteloso con quien te relacionas en cuestiones de negocios recuerda que tu energía es muy fuerte y positiva y cada vez que piensas en positivo se realiza así que trata de seleccionar bien con quienes vas a hacer tus planes a futuro y que es el momento de girar y mover esas energías a tu favor que ya te toca estar arriba y lo que viviste en el pasado eso te ayuda a crecer más como persona recuerda que no hay mal que por bien no venga , tendrás un golpe de suerte el día 11 de julio con los números 07,66 y ese día mágico. Te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y frente y algo de plata para que la suerte te sonría siempre, en el amor seguirás con tu pareja muy estable, trata de no auto medicarte ve con tu médico si te sientas mal de salud, ten cuidado con las deudas trata de siempre pagar a tiempo. Para los Leo solteros les venir un amor del signo de capricornio o Aries que va ser muy compatible contigo, preparas un viaje relámpago para visitar unos familiares.

CANCER

En la carta del tarot te salió La Templanza que significa que te llegó el momento de que la ley divina sea tuya, es decir que va venir a tu vida lo que te mereces por tanto esfuerzo y sacrificio que esta carta La Templanza junto con tu signo me indican que debes de tomar las decisión de cambiar tu actitud para bien que no debes de tener miedo al qué dirán y que emprendas ese negocio o proyecto que tanto deseas que la justicia divina estará de tu lado , semana de hacer pagos atrasados de tarjeta o cuentas de gobierno , decides empezar retomar tus estudios universitarios o hacer la maestría recuerda que tu signo es muy inteligente y siempre tiene que estar aprendiendo para desarrollar su mente , es el momento de buscar ese trabajo que tanto deseas que los cambios positivos se te darán sin problema, trata de cuidar tu forma de ser tan drástico en tu vida amorosa recuerda que tu pareja también tiene sentimientos y a veces tu signo lastima mucho con las palabras y acciones así debes de ser más prudente. A los Cáncer que están solteros les va venir un amor del signo de Aries o Escorpión que va ser muy compatible contigo ,tu día de suerte va ser el 12 de julio con los números 05,44, recuerda que el error en sí mismo no existe solo existe la experiencia , y es el momento atraer personas más compatible con tu forma de ser recuerda que tu signo es el artista, viajero y el que siempre propone las ideas para ser mejores, te regalan una mascota , te llega la invitación de salir de viaje en este mes de julio.

GEMINIS

En el horóscopo del tarot te salió la carta El Sol que esto significa que no debes de rendirte y debes de poner todo tu empeño para poder lograr tus objetivos que vas estar atravesando por problemas familiares que eso te va estar quitando estabilidad emocional por eso no debes de darle tanta importancia y concentrarte en estar bien , va ser una semana de estar tomando la decisión si te quedas en tu trabajo o buscas otro mejor recuerda que estas en el momento de crecer económicamente y también la carta del El Sol me indica que estas en el rumbo correcto de ser un triunfador, así que no dudes en seguir estudiando o tomar un curso de idiomas que eso te ayudar en tu futuro , piensas mucho en un amor del pasado trata de hablarle y quedar en paz para que no cargues energías que no son tuyas, trata de cuidar más tu dinero recuerda que la abundancia que atraviesas en este momento es para que puedas solventar en los días que no tengas así a empezar a ahorrar , la carta del El Sol me indica que tu temperamento impulsivo llegara a un límite muy elevado que necesitas controlarlo para que después no te cause problemas en tu vida personal , tendrás un golpe de suerte el día 10 de julio con los números 00,13, y trata de usar mucho el color amarrillo o naranja para que tu suerte se multiplique en estos días.

TAURO

En el horóscopo del tarot te salió la carta del El Mago que esto te indica que tu buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar, recuerda que tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías en tu vida por eso te recomienda hacer todos los cambios que tengas en mente y que saldrán de lo mejor , va ser una semana de mucho estrés laboral o de juntas con tus superiores recuerda que debes mantener la calma en los peores momentos y veraz como sales triunfante de cualquier adversidad ,decides en estos días ya estar en pareja o formalizar tu relación, recuerda que la carta del Mago te indica que es el momento de madurar y ya formar un patrimonio para tu futuro , cuídate de problemas de espalda o trata de no cargar cosas pesadas, te llega la invitación para irte de vacaciones con tus amigos , un amigo te pide prestado trata de no prestar para que no te roben la suerte , tendrás un golpe de suerte el día 11 de julio con los números 31,28 , van ser unos días de claridad y confianza en todo lo que realices en tu vida personal, un amor te busca para pedirte perdón son tiempos de quitarte rencores de tu corazón, la carta del Mago te indica que debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que puedas lograr lo que tanto deseas y que pidas ayuda a tu ser espiritual y veraz como las puertas del éxito se abrirán, trata de tener más desconfianza a tus amigos recuerda que ellos te envidian lo bien que te va en la vida así que trata de ser más discreto.