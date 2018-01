Mhoni ya sabe quién filtró las fotos íntimas de Monserrat

Montserrat Oliver y Yaya, su pareja sentimental, fueron invadidas en su intimidad hace unos días, cuando "alguien" filtró varias de sus fotografías personales y las hizo públicas en redes sociales.

Tras lo sucedido, Mhoni Vidente ya tomó cartas en el asunto, y ahora asegura que sabe el nombre de la persona que se atrevió a hacer lo antes señalado.

Según información en distintos portales de noticias, Mhoni Vidente habló al respecto y a través de una predicción reveló quién habría sido la persona que quiso manchar su imagen al sacar a al luz esas fotografías.

#posando #posers #moya Una publicación compartida de Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el Dic 1, 2017 at 10:26 PST

A través de las visiones que contó a El Universal, Mhoni detalló que la culpable fue una de sus amigas: "Alguien muy fuerte que le trae coraje, ventiló sus fotos íntimas".

Pero la astróloga cubana no paró ahí y continuó ahondando sobre la pesadilla de Montse, pues saldrá de este trago amargo, ya que una sorpresa vendrá sobre su relación con Yaya:

"(Montserrat) Va a seguir en televisión y será mamá porque Yaya se embaraza", concluyó.

TE PUEDE INTERESAR:

Ed Westwick no va en serie tras acusación de acoso sexual.

Tras ser acusado por dos mujeres de violación, finalmente la BBC decidió tomar una drástica decisión con el actor Ed Westwick.

La ex figura de "Gossip Girl" era parte de una miniserie de la cadena británica, sin embargo, su aparición será completamente suprimida.

Fall. �������� Una publicación compartida de Ed Westwick (@edwestwick) el Oct 20, 2017 at 2:30 PDT

Según informó el sitio Screen Daily, el papel del estadounidense será reemplazado de la producción basada en la historia de Agatha Christie, "Ordeal by Innocence".

El actor Christian Cooke ("Los imprevistos del amor") tomará el rol que tenía Westwick en el drama de tres partes, que aún no tenía fecha de estreno en el Reino Unido.

☕️ Una publicación compartida de Ed Westwick (@edwestwick) el Oct 19, 2017 at 1:05 PDT

En noviembre del año pasado una actriz llamada Kristina Cohen denunció al actor de haber abusado sexualmente de ella durante un evento social que ocurrió en 2014. Incluso la acusación llegó a la policía de Los Angeles.

Sin embargo, el intérprete de Chuck Bass en "Gossip Girl" se marginó de las declaraciones y aseguró no conocer a la mujer que lo sindica como agresor.

Con información de El Universal.

SOBRE ED:

Ed Westwick investigado por la policía por abuso sexual.

"Me sostuvo y me violó", decía la estremecedora publicación de la actriz Kristina Cohen en la que acusó a la estrella de Gossip Girl, Ed Westwick, de haber abusado sexualmente de ella en un evento social que tuvo lugar en la casa de él en Hollywood Hills, durante 2014.

Horas después de que el testimonio se hiciera público, a través de la cuenta de Facebook de la actriz, Ed Westwick hizo sus descargos a través de Instagram, con un breve mensaje en que decía "no conocer a esta mujer" y "nunca haber cometido una violación".

Ed Westwick. Foto: Twitter

La publicación provocó la reacción de Cohen, quien decidió dar un paso más y denunciar la agresión, para así comenzar una investigación policial.

El Departamento de Policía de Los Ángeles se encuentra investigando a Ed Westwick como "sospechoso de violación".

El medio internacional Deadline publica que entre los testigos está el actor Blaise Godbe Lipman, quien asegura que guardó el auto de Cohen en su casa antes de que la actriz fuera a la casa de Ed Westwick.

"Ella vino a mi casa en la mañana y me contó todo. Estaba en estado de shock, sin duda fue una violación".

La publicación además se comunicó con Cohen para obtener información adicional, como por ejemplo, el nombre del productor que la actriz menciona en la acusación:

"Fue Kaine Harling. Ha sido una montaña rusa absoluta pasando por esto, pero sé que estoy sirviendo al bien mayor. Quiero entregar un mensaje de restauración para todas las mujeres que pasan por esto, y para mostrar que podemos sanar nuestras relaciones entre hombres y mujeres".

QUIZÁ TE INTERESE:

Mishelle se quita la ropa para enseñar que no está gorda.

Mishelle, participante de "Enamorándonos", es quien ocupa ahora el candelero a través de redes sociales. Se cansó del bullying porque la llamaron "gorda" , y se le ocurrió una manera de callarle la boca a todas aquellas personas que le levantaron el "falso".

Una publicación compartida de Shell rood (@mishersy) el Ene 1, 2018 at 11:19 PST

¡Mishelle no es una mujer "gorda"! Algunos cibernautas la llamaron así, y ella decidió no quedarse con los brazos cruzados y resonde con un video que dejó a muchos con la boca abierta.

¡ZAZ! ¡Los amorosos tienen que sentenciar a sus compañeros! Checa quiénes tuvieron más votos.#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/WD9EkWtNHO — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

Mishelle compartió una grabación donde se desnudó frente a la cámara para mostrar que es todo lo contrario a lo que muchos piensan.

¡A la bebeshita últimamente le gustan los bebeshitos y le dijo que sí a Sebastián! ¿Se quedarán juntos?#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/kT8nNFxLft — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

La joven apareció con un minishort y una chamarra, pero conforme iba explicando que no es gorda como algunos piensan, incluida Serrath, terminó enseñando de más y el video fue censurado, aunque poco después recuperaron la grabación y se viralizó en las redes.

PUEDE INTERESARTE:

No creerás qué integrante de "Enamorándonos" hará serie...

El sueño del cazafantasmas más famoso de México Carlos Trejo se hizo realidad ya que prepara un proyecto el cual será lanzado a través de la plataforma de Netflix.

El rodaje comenzará el año que viene y será titulado como "Cañitas" historia verídica que lanzó a la fama experto en lo paranormal, por si fuera poco, lo que más llamo la atención es que una ex concursante del programa "Enamorándonos" será la protagonista.

Mishelle Meyer/Enamorándonos

Muchos podrán pensar que la próxima actriz podría ser Damaris o la "Bebeshita", pero será Mishelle Meyer la elegida para realizar dicha serie, además fue una de las participantes más queridas y lindas de la emisión.

La serie será grabada en la famosa "Casa cañitas" ubicada en la colonia Popotla, en Ciudad de México".

Cabe mencionar que contara con seis temporadas la cual cada una constara de 20 capítulos.

LA HISTORIA DE "CAÑITAS" .

La noche de mayo de 1982, el padre Tomás recibió una llamada inesperada y es que un joven le imploraba que se dirigiera a su casa ubicada en la calle Cañitas 51 en el barrio Popotla, según Carlos Trejo, algo fuera de este mundo se apodero de la casa, según el joven todo comenzó cuando el chico jugo a la Ouija, a partir de ese momento empezó la pesadilla para el angustiado joven.

PLEITO DE CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME.

Luego de las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Carlos Trejo, quien nombró "Alfredo" y "Adame" a dos de sus perros, lo que indignó al actor, quien calificó al llamado "Cazafantasmas" de "corriente", éste no se quedó callado y ya emitió su opinión sobre el actor. "¿Qué te puedo decir de un analfabeta que no tiene la menor idea de lo que es una raza canina?".

En entrevista telefónica para el espacio de Shanik en Fórmula, Trejo se refirió a Adame como un hombre sin amor a su familia. "¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene respeto ni a su propia familia? Es un tipo que agrede o que ofende a su propia esposa y a sus propios hijos y que se anda peleando con todo mundo, yo creo que es un enfermito que no tiene la capacidad de saber qué tipo de raza es un perro".



En relación con las acusaciones de Adame, al señalarlo como narcomenudista y que no es nadie desde que el actor lo sacó del programa que conducía, "Viva la mañana", afirmó: "A mí no me ha sacado nadie, yo sigo trabajando, sigo produciendo, sigo haciendo cosas, ahora estoy produciendo tres programas de radio, estoy viendo lo de la serie de ‘Cañitas', estoy produciendo a un grupo de rock; además, soy totalmente enemigo de drogas, de gente de cuello blanco."

¿Y por qué llama a sus perros con el nombre y apellido de Alfredo Adame? Trejo explicó: "Porque es un forma de demostrarle cariñitos a mis perros, se les puso un nombre y ya. Es una forma de demostrar que por ahí sigue un perro ladrando."

Con información La Verdad.

QUIZÁ TE INTERESE:

Sylvester Stallone da la cara por demanda de abuso sexual.

El veterano actor y productor cinematográfico Sylvester Stallone, fue acusado el pasado mes de noviembre de abuso sexual por una mujer que asegura que cuando ella tenía 16 años de edad, el actor la intimidó para tener relaciones sexuales en una habitación de hotel en 1986.

Foto: AP

La supuesta víctima aseguró que Sylvester Stallone la "intimidó" para tener sexo con él y con su guardaespaldas Michael De Luca en el antiguo hotel Hilton, donde el actor se alojaba mientras rodaba la producción Yo, el halcón.

Tras conocerse la denuncia, la estrella de Hollywood tomó cartas en el asunto y pidió a las autoridades que abran una investigación sobre la mujer por falso testimonio.

"Eso nunca sucedió. Es mentira", aseguró el actor en declaraciones a Radar Online.

"Una cosa es atacarme a mí y otra ir contra inocentes", aseguró Stallone en referencia a su esposa Flavin y a sus tres hijas,.

"Tendrán que cargar con el peso de una mentira el resto de sus vidas. Es cruel. No tienes por qué inventarte cosas".

De acuerdo con el informe policial, Sylvester Stallone, de entonces unos 40 años de edad, y su guardaespaldas, de 27, la obligaron a practicarles sexo oral y luego la violaron.

Las autoridades confirman que la supuesta víctima no presentó cargos en aquel entonces, pues se sentía “asustada, humillada y avergonzada”.