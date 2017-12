Mhoni:Candidato a la Presidencia de México tendrá atentado

Mhoni Vidente vuelve a llamar la atención con una más de sus predicciones. Ahora adelanta que un político mexicano sufrirá un atentado.

A punto de cerrar el 2017, la astróloga volvió a tener fuertes predicciones, pero hubo una que llamó mucho la atención y no pudo ocultarla más, así que advirtió lo que sucederá.

En el programa de televisión "Buenos días, Familia", la psíquica cubana habló sobre el atentado al político mexicano, pero no quiso dar su nombre, y le pide que tenga cuidado.

“Hay una predicción muy importante que acabo de tener, una visión de que veo un atentado por parte de uno de los candidatos a la Presidencia del 2018 para México, amigos. Que su nombre empieza con la letra M, así que hay que rezar mucho para que eso no pase”, advirtió Mhoni y luego cambió de tema.

Esto generó muchas dudas, pues a pesar de que todavía los partidos políticos están decidiendo a sus candidatos, los que ya están definidos en sus nombres llevan la letra M.

Mhoni Vidente se ha convertido en una de las videntes más polémicas en el mundo, y muchas de sus predicciones se han cumplido.

Mhoni le "atina" a una separación.

Entre algunas de las recientes predicciones de Mhoni Vidente destacan el sismo y terremoto ocurridos en México en septiembre pasado.

Pero ahora de nueva cuenta la vidente de los famosos ha sorprendido con una nuevo acierto. Resulta que a través de un video publicado en su canal de Youtube dejó en claro que ella predijo el divorcio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto desde hace un tiempo.

Lo dijo en una de las emisiones del programa 'Sale el Sol'.

Ante la sorpresa de los conductores que la acompañaban, Mhoni continuó con sus afirmaciones.

Yo creo que esta situación ya se estiró mucho, ya está muy expuesta a la opinión pública y a veces es mejor separarse. Ya tienes dos niñas preciosas, y dices tú: 'ya últimamente no nos llevamos bien, ya, ya es mejor llevarnos como amigos, de vez en cuando nos merendamos y cada quien en su casa", indicó.

Apenas hace unos días, el mismo Gabriel Soto confirmó la noticia de su separación a través de un comunicado en Instagram.

En dicho documento señala:

Gabriel Soto precisó que la decisión es completamente ajena a terceras personas, sin embargo, admitió que el que lo hayan involucrado en una historia (con Marjorie de Sousa y Julián Gil) tuvo graves consecuencias.

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER”.